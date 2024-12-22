Kayserispor - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu! Cimbom'da sürpriz isim kadroda yok

22 Aralık 2024 15:01 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 15:02

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, Galatasay'ı konuk edecek. Kayserispor - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu. Zirve yarışında puan farkını açmak isteyen Cimbom'da sürpriz isimler kadroda yok.

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi sarı kart sınırında olan oyuncular! Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz ceza alabilir

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi sarı kart sınırında olan oyuncular! Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz ceza alabilir

Süper Lig'de zirvede puan farkını açmak isteyen Galatasaray Kayseri'ye gitti. Sarı-kırmızılı ekibin Kayserispor karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçında 1-1 berabere kalmasının ardından hata yapmak istemeyen sarı-kırmızlılar, puan farkını 8'e çıkartmak istiyor. Ligde yoluna namağlup bir şekilde devam eden Okan Buruk'un öğrencileri 13 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 41 puanla zirvede yer alıyor.

HAKİM ZİYECH YOK

Kayserispor maçı öncesi kamp kadrosunu açıklayan Galatasaray'da sürpriz isimler listede yer almadı. Trabzonspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Roland Sallai dışında, Hakim Ziyech de kamp kadrosuna yazılmadı.

KAYSERİSPOR 3 PUAN ARIYOR

Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, lider Galatasaray karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Alt sıralardan bir an önce çıkmak isteyen ev sahibi takım, 15 puanla 16. sırada yer alıyor. Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Aralık Pazar günü başlayacak. Mücadelenin ilk düdüğü ise saat 16.00'da çalacak.

Sakat oyuncuların büyük bir kısmının geri döndüğü sarı-kırmızılılarda, listede 5 oyuncunun ismi yer almadı. Mauro Icardi'nin tedavisine devam edilirken, Roland Sallai'de kart cezası nedeniyle yerini alamadı.

Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kerem Demirbay özel izin nedeniyle takım ile birlikte Kayseri'ye uçmadı. Trabzonspor maçının ikinci yarısında forma giyen Yusuf Demir ise sağlık sorunları nedeniyle takımını yalnız bırakmak durumunda kaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Boa Morte, Baran, Mehdi Bourabia, Karimi, Hasan Ali Kaldırım, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Barış Alper, Mertens, Yunus, Victor Osimhen