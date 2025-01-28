Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile anlaştı!

28 Ocak 2025 19:01 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 19:02

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic anlaştı.

Kayserispor geçtiğimiz günlerde teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızlı ekip yeni teknik direktörü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bosna Hersekli çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Yapılan açıklamada, "Son olarak Dinamo Zagreb'de görev yapan teknik direktör Sergej Jakirovic, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış, ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.