Mehmet Güneş Konyaspor'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ocak 2025 18:39 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 18:44
Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor'un 18 yaşındaki genç orta sahası Mehmet Güneş ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Süper Lig takımı Konyaspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyum'unda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde İdari Menajer Hüseyin Bilgin de hazır bulundu.
Yeşil beyazlı ekibin internet sitesinden yaptığı açıklamada "Mehmet Güneş'e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
SEZON KARNESİ
10 numara pozisyonunda forma giyen genç yıldız, bu sezon Yeni Malatyaspor'da 1. Lig'de 17 maçta oynadı ve 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Kaynak: tgrthaber.com