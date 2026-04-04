Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe: Korkak gibi oynadık

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "Deplasmanda yüzde 64-65 topla oynamanın bugün hiçbir işe yaramadığını görmüş olduk. Korkak gibi oynadık. Topa sahip olmamıza rağmen ileri bölgede varlık gösteremedik. Hayal kırıklığı içerisindeyim. Tekrar ayağa kalmamız gerekiyor. Bizim için deplasmana gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de onlar için elimizden gelen mücadeleyi kalan maçlarda sahaya yansıtacağız" diye konuştu.