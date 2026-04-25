Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın önemli maçlarından birinde Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Kayserispor oldu. Kayserispor bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.

HABERİN ÖZETİ Kayserispor'da Erling Moe, Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendirdi Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Kayserispor bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltirken, Çaykur Rizespor 37 puanda kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, takımın zor bir durumda iyi bir maç oynadığını belirtti. Moe, oyuncularının ciddi bir karakter gösterdiğini ve oyuna sonradan giren oyuncuların da performans ortaya koyduğunu ifade etti. Teknik Direktör Erling Moe, takımın karakter gösterme konusunda bu karşılaşmanın bir kanıt niteliğinde olduğunu söyledi. Moe, geldiğinden beri takıma iyi futbol oynamayı aşılamaya çalıştığını ve bunun yapıldığında takımın başarılı olabileceğine inandığını vurguladı.

Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Moe, zor bir durumda iyi bir maç oynadıklarını söyledi.

Takımın zor bir durumda olduğunu ve kendilerini baskı altında hissettiklerini belirten Moe, kaliteli ve öz güvenli bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

Oyuncularının müsabakada ciddi bir karakter gösterdiğini dile getiren Moe, şunları kaydetti:

"Özellikle ilk yarı oyunun içinde kaldıktan sonra ikinci yarı kazanabileceğimize olan inancımız daha da arttı. Oyuna sonradan giren oyuncular, ciddi bir karakter gösterdi, performans ortaya koydu. Bundan dolayı çok mutluyum. Benim için bu karşılaşma, takımın karakter gösterme konusunda kanıt niteliğinde bir maç oldu. İki ay sonra gösterdiğimiz bu gelişimden çok memnunum. Önümüzdeki hafta çok çok önemli bir maç oynayacağız. Aynı şekilde devam edeceğimize inanıyorum."

Geldiğinden beri takıma iyi futbol oynamayı aşılamaya çalıştığını vurgulayan Moe, "Kasımpaşa maçındaki gibi topu uzun oynayıp peşinde koşmak, bu takımın karakterinde ve oyuncu yapısında olan bir şey değil. Biz oynamak istiyoruz, oyun içinde kalmak istiyoruz. Bunu yaptığımız sürece bu takımın başarılı olabileceğini inanıyoruz ve bu yapıyı inşa etmeye çalışıyoruz. Bugün bunu yaparak kazanmamız bizi daha da mutlu etti." diye konuştu.