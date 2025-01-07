Kenan Sipahi Bahçeşehir Koleji ile sözleşme imzaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 21:34 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 21:36
Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'dan Kenan Sipahi'yi transfer etti.
EuroCup ve Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bahçeşehir Koleji kadrosuna yıldız ismi takviye yaptı. İstanbul ekibi, Karşıyaka'dan ayrılma kararı alan Kenan Sipahi ile anlaşma sağladı.
Kenan Sipahi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kenan Sipahi, Bahçeşehir Koleji'nde! Son olarak Karşıyaka’da forma giyen Milli oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık. Ailemize hoş geldin, Kenan!"
Kaynak: tgrthaber.com