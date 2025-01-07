Kenan Sipahi Bahçeşehir Koleji ile sözleşme imzaladı!

07 Ocak 2025 21:34 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 21:36

Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'dan Kenan Sipahi'yi transfer etti.

Christopher Operi, Başakşehir ile sözleşme imzaladı!

Christopher Operi, Başakşehir ile sözleşme imzaladı!

EuroCup​ ve Basketbol Süper Ligi​'nde mücadele veren Bahçeşehir Koleji kadrosuna yıldız ismi takviye yaptı. İstanbul ekibi, Karşıyaka​'dan ayrılma kararı alan Kenan Sipahi ile anlaşma sağladı.

Kenan Sipahi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kenan Sipahi, Bahçeşehir Koleji'nde! Son olarak Karşıyaka’da forma giyen Milli oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık. Ailemize hoş geldin, Kenan!"