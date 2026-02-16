Kenan Yıldız için özel önlem! Okan Buruk'tan Juventus galibiyeti için kritik hamleler

Süper Lig’de zirvede olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerine ulaşmak için Juventus maçına odaklandı. Sarı-kırmızılı ekip Juventus karşısında galibiyet aramak için özel önlemler geliştirdi. Okan Buruk’un daha farklı bir sistemle Juventus maçına çıkacağı iddia edildi.

OYUN SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Buruk, cezası nedeniyle Juve'ye karşı forma giymeyecek Mario Lemina'nın yerine orta sahaya sürpriz bir ismi monte etmeyi düşünüyor. Kenan Yıldız için ise özel önlem alındı.

KENAN YILDIZ İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Takvim'in haberine göre, orta sahayı dirençli ve daha sert bir hale getirmek isteyen Buruk'un Rolland Sallai'ye merkezde görev vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, Torreira, Sallai ve Sara orta sahasıyla Juventus orta sahasına karşı fiziksel olarak üstünlük kurmak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Juventus'un ve Milli Takımımız'ın yıldızı Kenan Yıldız için de önlem aldığı öğrenildi. Sol kanatta seri çalımlarıyla bir anda kaleye inebilen yıldız oyuncunun karşısında Wilfried Singo görevlendirilecek.

Okan hoca, sağ bekte görev yapacak Singo'nun koşu kalitesi ve fiziksel gücüyle Kenan Yıldız'ı daha çok yıpratacağı görüşünde. Aslan, 90 dakika yapacağı şok preslerle de rakibi yoracak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.