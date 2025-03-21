Kenan Yıldız ve Can Uzun da listede: İşte dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu!

Kenan Yıldız ve Can Uzun'un da olduğu liste, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlandı. 20 yaş altı olarak dünyanın en iyi futbolcularının derlendiği listede; Kenan Yıldız ve Can Uzun haricinde, Lamine Yamal genel olarak yine dikkatleri üzerine çekti. İspanyol yıldız, beklendiği gibi zirvede yer aldı.