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 | Burak Ayaydın

Kenan Yıldız ve Can Uzun da listede: İşte dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu!

Kenan Yıldız ve Can Uzun'un da olduğu liste, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlandı. 20 yaş altı olarak dünyanın en iyi futbolcularının derlendiği listede; Kenan Yıldız ve Can Uzun haricinde, Lamine Yamal genel olarak yine dikkatleri üzerine çekti. İspanyol yıldız, beklendiği gibi zirvede yer aldı.

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Kenan Yıldız ve Can Uzun da listede: İşte dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 15:03

Kenan Yıldız ve Can Uzun, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan listede ilk 10'a girdi. Dünyadaki 20 yaş altı en iyi futbolcuların derlendiği listeye; milli oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun'un da dahil edilmesi, transfer ihtimallerini de ayrıca gündeme getirdi. İşte dünyanın en iyi genç yeteneklerinin listesi!

Kenan Yıldız ve Can Uzun için gurur! İlk 10'a girdiler
Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu sıralandı: Listede 2 Türk birden var - 4

GEOVANY QUENDA

Kulüp: Sporting Lizbon
Puan: 82.2

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu sıralandı: Listede 2 Türk birden var - 5

CAN UZUN

Kulüp: Eintracht Frankfurt
Puan: 82.3

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu sıralandı: Listede 2 Türk birden var - 6

ESTEVAO WILLIAN

Kulüp: Palmeiras
Puan: 83.2

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu sıralandı: Listede 2 Türk birden var - 7

MARTIM FERNANDES

Kulüp: Porto
Puan: 83.5

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu sıralandı: Listede 2 Türk birden var - 8

DEAN HUIJSEN

Kulüp: Bournemouth
Puan: 84.3

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu sıralandı: Listede 2 Türk birden var - 9

KENAN YILDIZ

Kulüp: Juventus
Puan: 85.7

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu sıralandı: Listede 2 Türk birden var - 10

PAU CUBARSI

Kulüp: Barcelona
Puan: 86.3

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu sıralandı: Listede 2 Türk birden var - 11

DESIRE DOUE

Kulüp: Paris Saint-Germain
Puan: 88.2

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu sıralandı: Listede 2 Türk birden var - 12

CONRAD HARDER

Kulüp: Sporting Lizbon
Puan: 88.4

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu sıralandı: Listede 2 Türk birden var - 13

LAMINE YAMAL

Kulüp: Barcelona
Puan: 90.8

Sıkça Sorulan Sorular

YAMAL'IN BONSERVİSİ NE KADAR?
17 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 180 milyon Eurodur.
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ETİKETLER
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#lamine yamal
#can uzun
#Genç Yetenek
#U-20 Yaş Grubu
#Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi
#Spor
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