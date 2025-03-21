Kenan Yıldız ve Can Uzun da listede: İşte dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu!

Kenan Yıldız ve Can Uzun'un da olduğu liste, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlandı. 20 yaş altı olarak dünyanın en iyi futbolcularının derlendiği listede; Kenan Yıldız ve Can Uzun haricinde, Lamine Yamal genel olarak yine dikkatleri üzerine çekti. İspanyol yıldız, beklendiği gibi zirvede yer aldı.
Kenan Yıldız ve Can Uzun, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan listede ilk 10'a girdi. Dünyadaki 20 yaş altı en iyi futbolcuların derlendiği listeye; milli oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun'un da dahil edilmesi, transfer ihtimallerini de ayrıca gündeme getirdi. İşte dünyanın en iyi genç yeteneklerinin listesi!
Kulüp: Sporting Lizbon
Puan: 82.2
Kulüp: Eintracht Frankfurt
Puan: 82.3
Kulüp: Palmeiras
Puan: 83.2
Kulüp: Porto
Puan: 83.5
Kulüp: Bournemouth
Puan: 84.3
Kulüp: Juventus
Puan: 85.7
Kulüp: Barcelona
Puan: 86.3
Kulüp: Paris Saint-Germain
Puan: 88.2
Kulüp: Sporting Lizbon
Puan: 88.4
Kulüp: Barcelona
Puan: 90.8