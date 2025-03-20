Vincent Aboubakar ile anlaşma tamam! Transferi resmen duyurdular

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar transfer oluyor. Sezon başında Beşiktaş'tan Hatayspor'a gönderilen Vincent Aboubakar; an itibarıyla geri dönüş hazırlığında, işte flaş gelişmenin tüm ayrıntıları.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar için beklenen transfer gerçekleşiyor. Beşiktaş'tan sonra Hatayspor'da inişli çıkışlı performanslar gösteren Vincent Aboubakar, an itibarıyle yeniden Suudi Arabistan yolunda. Bir dönem Kocaelispor ile de anılan deneyimli golcü için Arabistan basını ön anlaşmayı duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ GOLCÜSÜ VINCENT ABOUBAKAR SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLUYOR

Beşiktaş'taki son döneminde bekleneni veremeyen ve Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a gönderilen Vincent Aboubakar, sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor. Eski performansında olmayan 33 yaşındaki golcü, bir dönem Kocaelispor ile de anılmıştı ama şu anki şartlar itibarıyla yeni rota Suudi Arabistan oldu. Menajeri aracılığıyla Suudi kulüplerine önerilen ve ön anlaşma sağlanan Aboubakar, Türkiye'deki sürecin tamamlanmasıyla resmi imzayı da atacak ve yeni kulübü açıklanacak.

VINCENT ABOUBAKAR'IN PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile 24 maça çıkan Kamerunlu hücumcu, bu mücadelelerde 7 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.