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 | Burak Ayaydın

Kenan Yıldız'a 65 milyon Euro: Juventus'tan sürpriz transfer kararı!

Kenan Yıldız için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Juventus'taki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek Kenan Yıldız'a, an itibarıyla 65 milyon Euroluk teklif geldi.

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Kenan Yıldız'a 65 milyon Euro: Juventus'tan sürpriz transfer kararı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 17:30

transferinde sular durulmuyor. 'un genç yeteneği Kenan Yıldız, İngiltere devi 'den sürpriz bir teklifi aldı.

KENAN YILDIZ İÇİN 65 MİLYON EUROLUK TRANSFER TEKLİFİ

Kenan Yıldız'ı uzun zamandır takip eden Chelsea, milli futbolcu için 65 milyon Euroluk teklifte bulundu! Halihazırda Kenan Yıldız'ın ilgi odağı olmaya devam ettiğini gözeten Juventus, La Gazetta della Sport'un haberine göre Chelsea'nin teklifini reddetti ve miktarı az bulduğunu belirtti. Esasen ise İtalyan devinde, pazarlıklarla birlikte Kenan Yıldız için 85 milyon Euro civarında bir beklenti söz konusu.

Kenan Yıldız'a 65 milyon Euro: Juventus'tan sürpriz transfer kararı!

TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ KENAN YILDIZ'IN JUVENTUS İLE UZUN SOLUKLU BİR SÖZLEŞMESİ VAR

Juventus'un geçtiğimiz yaz kontrat yenilediği Kenan Yıldız'ın, 'nın güçlü ekibiyle 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca da bu süreçte Bayern Münih ve Chelsea gibi pek çok takımla anılan Kenan Yıldız, İtalyan devinin verdiği karara göre şu an için kariyerine Çizme'de devam edecek.

Kenan Yıldız'a 65 milyon Euro: Juventus'tan sürpriz transfer kararı!

KENAN YILDIZ VE JUVENTUS PERFORMANSI

20 yaşındaki milli yıldız, şu ana kadar Juventus ile toplam 84 maça çıkmış ve 16 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Kenan Yıldız'a 65 milyon Euro: Juventus'tan sürpriz transfer kararı!

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ'IN TRANSFERDEKİ TAVRI NASIL?
Yetenekli kanat, şu an için 10 numaralı formayı giydiği Juventus'tan oldukça memnun durumda.
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