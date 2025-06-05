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 | Murat Makas

Kenan Yıldız'dan Galatasaray cevabı! Hazırlık maçları öncesi meraklandıran açıklama

Juventus forması giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçı öncesi soruları cevapladı. Yıldız oyuncu Avusturya maçı ve sonrasında yaşananları unutmadığını söyledi. Ayrıca Kenan Yıldız, Galatasaray ile ilgili soruya cevap verdi.

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Kenan Yıldız'dan Galatasaray cevabı! Hazırlık maçları öncesi meraklandıran açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 12:12

İtalya Serie A Ligi takımlarından Juventus forması giyen Kenan Yıldız, A Milli Takım ile ilgili soruları cevapladı. Avusturya maçından sonra yaşadıklarını unutmayacağını söyleyen genç yetenek "Almanya maçı hayatımda denk gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesiydi" dedi. Ayrıca yıldız oyuncu Galatasaray ile ilgili soruya da cevap verdi.

Kenan, ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçları hakkında, "İki hazırlık maçı oynayacağız, iki rakibimiz de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak önemli takımlar. Elimizden gelen en iyisini yaparak, iyi performans göstererek kazanmak istiyoruz." dedi.

Kenan Yıldız'dan Galatasaray cevabı! Hazırlık maçları öncesi meraklandıran açıklama

"HERKESİ YENEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORUM"

Milli futbolcu, eylül ayında İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile eleme grubu maçlarına başlayacaklarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Üç maça da aynı şekilde bakacağız, en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi performansımızı göstermeye çalışacağız. İspanya son Avrupa şampiyonu, güçlü bir rakip, çok zor bir maç olacak ama biz de Konya'da taraftarımızın önünde olacağız. Kendi gücümüzü göstermek istiyoruz. Gürcistan ve Bulgaristan maçlarında da iyi oynayıp, kazanmak için sahada olacağız."
Kenan Yıldız, "İspanya'yı geçerek grup lideri olabileceğimize inanıyor musun?" sorusunu, "Her maçı kazanabilecek potansiyelde bir takımız. Tabii ki neden olmasın. Şimdiden kazanırız kaybederiz diyemem ama çok çalışmaya inanıyorum. Çok çalışarak en iyi performansı vermeye inanan biriyim. Herkesi yenebileceğimizi biliyorum. Dünya Kupası, bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en büyük turnuva. En büyük hayalimiz Dünya Kupası'nda olmak. Umarım Dünya Kupası'na katılabiliriz." yanıtını verdi.

ALMANYA MAÇINI UNUTMUYOR

Kenan, Türkiye formasıyla, doğduğu ülke Almanya'ya karşı oynadığı maçı ise unutamadığını belirterek, "Belki de Almanya maçı hayatımda denk gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesiydi, mihenk taşı gibiydi. Gol de attım. Ondan sonra milli takımda benim için her şey tam anlamıyla başladı diyebilirim." şeklinde konuştu.

Kenan Yıldız'dan Galatasaray cevabı! Hazırlık maçları öncesi meraklandıran açıklama

"O ANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te milli takım olarak çeyrek finale yükselerek iyi iş çıkardıklarını aktaran genç oyuncu, "Kendi adıma performansımla alakalı konuşmam gerekirse çok çalışarak en iyisini yapmaya çalıştım. Unutamadığım an olarak da Avusturya maçı sonrası yaşadığımız zirve duygular diyebilirim. Avusturya maçından sonra yaşadıklarımızı, o anları asla unutmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

MONTELLA İLE MUTLU

A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde gelişerek hedeflerine ilerlediklerini dile getiren Kenan, "Milli takımın önceki dönemlerinde olmadığım için çok fazla bir şey söyleyemem ama hocamızla ilgili şunu söyleyebilirim, hem insan olarak inanılmaz biri hem de hoca olarak çok iyi bir hoca. Bize enerjisini tam anlamıyla katıyor, bana ilk fırsatlardan birini veren hocalardan bir tanesi. Montella ile çalışmaktan ne kadar mutlu olduğumu kelimelerle size anlatamam." dedi.


"HER FUTBOLCUNUN HAYALİ ALTIN TOP GİBİ BİR ÖDÜL ALABİLMEK"

Altın top ödülü için bir favorisi olmadığını dile getiren Kenan, "İrfan Can Kahveci'nin 'Kenan'ın telefon ekranında altın top fotoğrafı var. Bu inanılmaz bir motivasyon' sözleri hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Neler başarabilirim bilmiyorum ama her futbolcunun hayali altın top gibi bir ödül alabilmek. Her zaman çok çalışarak en iyisini yapmaya çalışacağım." yanıtını verdi.

Kenan Yıldız'dan Galatasaray cevabı! Hazırlık maçları öncesi meraklandıran açıklama

GALATASARAY CEVABI

Kenan Yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynamak ister misin?" sorusunu ise, "Rakip kim olursa olsun benim için fark etmiyor. Tüm rakiplere karşı oynamak isterim." şeklinde yanıtladı.

Milli futbolcu, PSG'nin Inter'i 5-0 yendiği final maçından sonra kaptan Hakan Çalhanoğlu ile henüz konuşmadığını belirterek, "Bu tarz mağlubiyetlerden sonra ben de rahatsız edilmeyi sevmem. Son 3 yılda 2 final oynadılar, bu çok büyük bir başarı. Çok şanssızlardı. Maçtan önce hiç kimse böyle bir skoru tahmin edemez." ifadelerini kullandı.

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