Kenyalı sporcular ocakta bazlama pişirdi

14 Aralık 2024 11:24 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:25

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenecek 'Uluslararası Mersin Maratonu'nda koşacak Kenyalı sporcular, Darısekisi Örnek Köyü'nde antrenman yaptı. Köyde antrenman hazırlıklarını sürdüren sporcular, köylülerle ocakta bazlama pişirdi.

Büyükşehir Belediyesinin 'Rekorlar Şehrinde, Rekorlara Koşuyoruz' mottosuyla gerçekleştireceği Uluslararası Mersin Maratonu için geri sayım sürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde 15 Aralık'ta düzenlenecek maratonda, yerli ve yabancı çok sayıda sporcu mücadele edecek. Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan 'Uluslararası Mersin Maratonu' öncesi hazırlıklarını sürdüren yabancı sporcular, Darısekisi Örnek Köyü'nde antrenman yaptı. Doğa manzarası eşliğinde ısınma hareketleri yapan sporcular, ardından doğada koştu. Sporculara, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 'Hello Mersin' kursiyerleri de eşlik etti. Kursiyerler, maraton boyunca sporculara hem tercümanlık, hem de mihmandarlık yapacak.

Kenyalı sporcular bazlama pişirdi

Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Köyü'nde hazırlıklarını sürdüren Kenyalı sporcular Mark Kosgey Kiptoo ile Truphena Chepchirchir, köylülerle kaynaşırken, ocak başına geçerek bazlama açıp, pişirerek keyifli anlar yaşadı.

Mark Kosgey Kiptoo: "Ana hedefim kendi rekorumu geliştirmek"

2013 yılından bu yana maraton koşan ve dünya çapında birçok başarısı olan Mark Kosgey Kiptoo, "Mersin çok güzel bir yer. Yarış için büyük beklentilerim var. Dün medyada gördüm. Koşacağımız alan düz. Umarım hava şartları iyi olur. İyi koşmaya çalışacağım. Ana hedefim kendi rekorumu geliştirmek. Yakın zamanda Avusturya'da 2 saat 9 dakikada koştum, ama ana rekorum 2 saat 6 dakika. Mersin düz bir alan olduğu için, bu rekorumu kırmak istiyorum" dedi.

Truphena Chepchirchir: "Rekorumu geçmek için elimden geleni yapacağım"

2016 yılından bu yana maraton koşan Kenyalı Truphena Chepchirchir de maratonu heyecanla beklediğini belirtti. Maratona iyi hazırlandığını ifade eden Chepchirchir, "Uluslararası Mersin Maratonu'nda daha önce de koştum ve 2 saat 28 dakikayla birinci oldum. Bu maratona iyi bir şekilde çalıştım. Rekorumu geçmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.