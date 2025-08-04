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 | Emir Yücel

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor! Ünlü gazeteci açıkladı: Kendisi sarı lacivertli forma giymek istedi

Transfer dönemine Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo’yu kadrosuna katarak bomba gibi giriş yapan Fenerbahçe, rotayı Portekiz’e çevirdi. Geçen yaz transfer döneminde Galatasaray’dan Benfica’ya ani şekilde transfer olarak futbolseverleri şaşırtan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye geliyor. Spor muhabiri Erhan Alveroğlu, Tgrthaber.com’a verdiği röportajda, transferin tüm detaylarını aktardı.

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Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor! Ünlü gazeteci açıkladı: Kendisi sarı lacivertli forma giymek istedi
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 17:36

Ezeli rakibine psikolojik üstünlük sağlamak ve şampiyonluk iddiasını güçlendirmek için hareket eden sarı-lacivertliler, milli oyuncuyla görüşmelerinde son aşamaya geldi. muhabiri Erhan Alveroğlu, Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız ile yaptığı röportajda kulisten aktardığı bilgilerle transfer sürecine değinerek, Aktürkoğlu ailesinin Fenerbahçeli olduğunu ifade etti. İşte transferinin tüm detayları.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor! Ünlü gazeteci açıkladı: Kendisi sarı lacivertli forma giymek istedi

Yeni sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından , kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo’yu kadrosuna katan Kanarya, şimdi de ’da oynayan milli yıldız için transfer görüşmelerine başladı.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor! Ünlü gazeteci açıkladı: Kendisi sarı lacivertli forma giymek istedi

TAKIMA YERLİ YILDIZ ŞART!

Fenerbahçe’nin transfer politikasında öncelik tanıdığı bölgeler hakkında yorumlarda bulunan Alveroğlu; 'Fenerbahçe'nin Kerem gibi skor katkısı olan bir kanat oyuncusuna çok ihtiyacı var. Kerem’i en öncelikli yapan özelliklerden biri ise yerli statüsünde yer alması' dedi.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor! Ünlü gazeteci açıkladı: Kendisi sarı lacivertli forma giymek istedi

15 MİLYON EURO+BONUSLAR

Milli yıldızın maliyeti ile ilgili bilgi veren Alveroğlu; ‘Kerem'e bonuslarla birlikte 4 milyon Euro’ya yakın bir maaş ödenecek. Benfica'da 15 milyon Euro artı bonuslar gibi bir bedel istiyor. Maliyeti yüksek olsa dahi Fenerbahçe, Kerem'i almaya niyetli.’ İfadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DE OYNAMAYA NİYETLİ

Kerem Fenerbahçe'de oynamaya niyetli. Kerem'in, Galatasaray'da oynaması Fenerbahçe için bir sorun teşkil etmiyor. Geçmiş zamanda Emre Belözoğlu da Galatasaray'ın kaptanlığını yapmıştı. Tanju Çolak gibi bir efsane golcüsü Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor! Ünlü gazeteci açıkladı: Kendisi sarı lacivertli forma giymek istedi

ESKİSİ GİBİ TRAVMA ETKİSİ BIRAKMAZ

Aktürkoğlu’nun, ezeli rakibine transferinin eski yıldızlarda olduğu gibi büyük bir travma etkisi bırakacağını düşünmediğini dile getiren Alveroğlu; Galatasaraylılar adına, Aktürkoğlu’nda böyle büyük bir travmatik durum olacağını düşünmüyorum. Çünkü, Kerem dört sezon Galatasaray'da oynayıp, iyi de performans gösterip oradaki içsel durumlar sebebiyle Galatasaray'dan ayrılmış bir oyuncu. Yedek kalıyordu, yedek kalmak da istemiyordu. Hak ettiği değeri görmediğini düşünüyordu. Artık protestolar da başlamıştı ve bu şekilde ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor! Ünlü gazeteci açıkladı: Kendisi sarı lacivertli forma giymek istedi

FENERBAHÇE ARADIĞI OYUNCUYU BULDU

Sarı-lacivertlilerin ön tarafta istediği oyuncuyu bulduğunu söyleyen Alveroğlu; Fenerbahçe savunma hattını, yaptığı transferlerle tamamlamış oldu. Geriye kalan bölgelerde ise önceliği kanat pozisyonu. Bence Kerem, Fenerbahçe'nin aradığı çift haneli katkılara ulaşabilecek bir oyuncu olur.

KEREM’DEN HEMEN SONRA BAŞKA TRANSFER GELİYOR

Milli oyuncunun transferinin hemen ardından, yeni transferlerin de geleceğini aktaran Alveroğlu; Fenerbahçe’nin bugün İngiltere'den İstanbul'a gelecek bir uçak planlaması var. Eğer Kerem transferi noktalanırsa, sessiz sedasız bir yıldız oyuncuyu daha İstanbul’a getirme planı var.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor! Ünlü gazeteci açıkladı: Kendisi sarı lacivertli forma giymek istedi

AKTÜRKOĞLU AİLESİ FENERBAHÇELİ

Kerem'in kendisi ve bütün ailesi Fenerbahçeli. Çocukluk yıllarından Fenerbahçe ile ilgili fotoğrafları da var. Sosyal medyada paylaşıldı ve binlerce de beğeni aldı.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor! Ünlü gazeteci açıkladı: Kendisi sarı lacivertli forma giymek istedi

BEŞİKTAŞ ÇOK İSTEDİ

tarafıyla temaslar oldu fakat Orkun Kökçü sonrası maliyet konusunda sıkıntılar yaşandı. Sonrasında ise Aktürkoğlu transferi iptal edildi.

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#kerem aktürkoğlu
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