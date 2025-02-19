Kerem Aktürkoğlu gol orucunu bozdu, sevinci gündem oldu: Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da

Benfica’nın vazgeçilmezleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en çok konuşulan futbolcuları arasında. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Monaco ile 3-3 berabere kalan Benfica, son 16 turuna yükseldi. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU PERDEYİ AÇTI

Benfica, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı korumak için sahaya çıktı. Milli futbolcularımız mücadeleye ilk 11'de başlarlarken Kerem Aktürkoğlu, 22. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. 32. dakikada Takumi Minamino, Monaco adına skoru eşitledi.

ORKUN KÖKÇÜ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Eliesse Ben Seghir fileleri havalandırdı takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Ev sahibi ise 76. dakikada Vangelis Pavlidis'in golüyle maça bir kez daha eşitliği getirdi. Monaco, 81. dakikada George Ilenikhena'nın golüyle öne geçti ancak Orkun Kökçü 84. Dakikada sahneye çıkarak skoru 3-3 yaptı. Karşılaşma berabere bitti, Monaco, bu sonuçla elenirken Benfica, son 16 turuna kalmayı başardı. Orkun Kökçü, maçın oyuncusu seçildi.

GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ise 16 maç sonra gol attı. Sezona fırtına gibi başlayan ancak uzun süre gol yollarında sessiz kalan milli yıldız kendisiyle özdeşleşen asa sallama sevincini yapmadan önce uzun süredir gol atamamasına göndermede bulundu ve asasını sallamadan önce siliyormuş gibi yaptı.

BENFİCA-MONACO ÖZET

22. dakika: Benfica'da Vangelis Pavlidis, ceza sahası içi sol kanattan kale alanına çevirdiği topa arka direkte Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşla Benfica, mücadelede öne geçmeyi başardı: 1-0.

32. dakika: Benfica ceza sahasına düşen uzun topa takım arkadaşı Breel Embolo'nun önündeyken kale alanının sağ çaprazından vuruşunu yapan Takumi Minamino, Monaco adına skora dengeyi getirdi: 1-1.

KARŞILAŞMANIN İLK YARISI BERABERE BİTTİ

51. dakika: Sağ kanattaki paslaşmalar sonrası Maghnes Akliouche, taşıdığı topu penaltı noktası üzerine çevirirken Breel Embolo'nun üzerinden atladığı topa Eliesse Ben Seghir'in yaptığı vuruşla top ağlara gitti Monaco skoru 2-1 yaptı.

72. dakika: Thilo Kehrer'in ceza sahası içerisinde Fredrik Aursnes'e müdahalesine ilişkin VAR incelemesi sonucunda Benfica, penaltı kazandı.

76. dakika: Benfica'da penaltı vuruşunu kullanan Vangelis Pavlidis, ağlara gönderdiği topla takımına beraberliği getirdi: 2-2.

81. dakika: Monaco'da orta alandan seken topa hareketlenen George Ilenikhena, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla Monaco'yu bir kez daha öne geçirdi: 2-3.

84. dakika: Alvaro Carreras'ın sol kanattan ortasına kale alanı içerisinde dokunan Orkun Kökçü, topu ağlara göndererek tur adına takımını avantajlı duruma taşıdı: 3-3.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DİĞER SONUÇLAR

Milan (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-1

Atalanta (İtalya)-Club Brugge (Belçika): 1-3

Bayern Münih (Almanya)-Celtic (İskoçya): 1-1

Benfica (Portekiz)-Monaco (Fransa): 3-3