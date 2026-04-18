Kerem Aktürkoğlu hakeme tepkili: Skandal bir karar!

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, 2-2 beraberlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor maçı sonrası hakemlere tepki gösterdi. Son dakikada Rizespor kalecisi lehine çalınan faul kararını eleştiren Kerem Aktürkoğlu, "Hiçbir açıklaması yok. Skandal bir karar" ifadelerini kullandı. Taraftara da seslenen 27 yaşındaki futbolcu, "Çok zor, sadece bizim elimizde değil. Taraftarımız hakkını helal etsin" dedi.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 05:55
18.04.2026
saat ikonu 06:15

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında geriye düştüğü maçta öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Liderlik fırsatını kaçıran sarı lacivertlilerde ikinci golün sahibi Kerem Aktürkoğlu maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve futbolcular maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin gollerini Talisca ve Kerem Aktürkoğlu attı.
Kerem Aktürkoğlu, okul saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Kerem Aktürkoğlu, hakemin son dakikada Rizespor kalecisi lehine çaldığı faul kararını 'skandal' olarak nitelendirdi.
Fenerbahçe'nin son dakikalarda puan kayıpları yaşadığını belirtti.
Taraftardan özür diledi ve haklarını helal etmelerini istedi.
Hakem Adnan Sezgin Kayatepe'nin son dakikada Rizespor kalecisi Yahya Fofana lehine faul çalmasına tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu şunları söyledi:

"Bugün bu konuşmayı yapmak istemezdim. Bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Bugün olmadı. Bunun özeleştirisini yapmamız lazım. 3 oldu galiba, kaç oldu bilmiyorum son dakikalarda puan kayıplarımız.

"SKANDAL BİR KARAR"

Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar. Ondan sonra hatalar zinciri.

"TARAFTAR HAKKINI HELAL ETSİN"

Biz özeleştirimizi yapıyoruz. Diyecek kelimelerimiz yok. Taraftarımıza böyle bir akşam yaşattığımız için üzgünüz. Taraftarımızdan özür dileriz. Sezon daha bitmedi ama çok zor. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Son dakikalarda yemememiz gereken bir gol ama hataların da bu şekilde bariz yapılmaması gerekiyor. Diyecek bir şey yok. Taraftarımız haklarını helal etsin."

