Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 30. haftanın açılış gününde kritik maçta Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, İstanbul'da karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a karşı serisi sona erdi Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan kaybetti. Çaykur Rizespor, 47. dakikada Ali Sowe'un golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 80. dakikada Talisca ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 öne geçti. Çaykur Rizespor, 90+8. dakikada attığı golle maçı 2-2'ye getirdi. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a karşı 13 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Fenerbahçe, bu sonuçla maç fazlasıyla Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürdü.

Çaykur Rizespor, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 47. dakikasında Ali Sowe'un attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un golüne 80. dakikada Talisca ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle karşılık verdi ve 2-1 öne geçti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+8. dakikada Çaykur Rizespor'dan geldi ve takımlar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Ligin son haftalarına girilirken ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, galibiyeti alarak maç fazlasıyla lider olma şansını kaybederek maç fazlasıyla Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürdü ve şampiyonluk yarışında önemli 2 puan kaybetti.

ÇAYKUR RİZESPOR'A KARŞI SERİ BİTTİ

Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin rakibine karşı elde ettiği 13 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-lacivertliler, 30 Eylül 2018'de Rize'de rakibine mağlup olmasının ardından 12'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 13 resmi müsabakada galibiyet elde etti.

İki ekip arasında bu sezon oynanan 2 maçta toplam 11 gol atıldı.