Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı başladı. Ligde haftanın açılış gününde sonucu merakla beklenen ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Talisca atmaya devam ediyor Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile evinde 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Maçta Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Talisca'nın penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve ardından Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Çaykur Rizespor, 90+8. dakikada Sagnan'ın golüyle eşitliği sağlayarak maç 2-2 sona erdi. Fenerbahçe bu beraberlikle puanını 67'ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Fenerbahçe'nin golünü atan Talisca, ligdeki 16. golünü kaydetti ve bu sezonki toplam gol sayısını 24'e çıkardı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 47. dakikasında konuk ekip Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, mücadelenin 80. dakikasında Talisca'nın penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 2-1 öne geçmeyi başardı.

Mücadelede son sözü söyleyen taraf ise Çaykur Rizespor oldu. Konuk ekip, 90+8. dakikada Sagnan'ın attığı golle skora 2-2'lik eşitliği getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından puanını 67'ye yükselterek maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürürken şampiyonluk yarışında kritik 2 puan bıraktı.

TALISCA GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Çaykur Rizespor karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Anderson Talisca, bu sezon ligdeki 16. golünü kaydetti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 29'u ilk 11'de olmak üzere 41 maçta forma giyen Talisca, toplam gol sayısını da 24'e yükseltti.