Fenerbahçe'de Talisca atmaya devam ediyor

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı başladı. Ligde haftanın açılış gününde sonucu merakla beklenen ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 47. dakikasında konuk ekip Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe, mücadelenin 80. dakikasında Talisca'nın penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 2-1 öne geçmeyi başardı.
Mücadelede son sözü söyleyen taraf ise Çaykur Rizespor oldu. Konuk ekip, 90+8. dakikada Sagnan'ın attığı golle skora 2-2'lik eşitliği getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.
Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından puanını 67'ye yükselterek maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürürken şampiyonluk yarışında kritik 2 puan bıraktı.
Çaykur Rizespor karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Anderson Talisca, bu sezon ligdeki 16. golünü kaydetti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 29'u ilk 11'de olmak üzere 41 maçta forma giyen Talisca, toplam gol sayısını da 24'e yükseltti.