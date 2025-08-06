Kerem Aktürkoğlu ilk kez konuştu! 'O formayı giymek istiyorum'

Fenerbahçe, Portekiz’in Benfica kulübünde forma giyen A Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertli ekip, oyuncunun transferini bitirmek için Benfica ile temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde önemli bir mesafe katedilmiş olsa da, süreçle ilgili tepkiler devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun daha önce Galatasaray'da oynaması ve Fenerbahçe için geçmişte söylediği sözlerden kaynaklı transfer süreci oldukça sancılı geçiyor. Sosyal medyada tepkilerini gösteren taraftarlar merakla transfer görüşmelerinin sonucunu bekliyor.

"FENERBAHÇE FORMASI GİYMEK İSTİYORUM!"

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile görüşmeleri sürerken, milli oyuncunun da sarı lacivertli formayı giymek için sabırsız olduğu belirtildi. Haber Global’de yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili yakın çevresine çok istekli olduğunu söylediği belirtildi.

Aktürkoğlu, transfer süreci ile ilgili gelen tepkilere; ‘Hiçbir tepkiden korkmam, çekinmem. Fenerbahçe forması giyeceğim. Çok istiyorum. Taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla buluşmaya az kaldı. Çok yakında buluşacağız’ ifadelerini kullandığı iddia edildi.