Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Kerem Aktürkoğlu ilk kez konuştu! 'O formayı giymek istiyorum'

Fenerbahçe, Benfica kulübünde oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek üzere. Türkiye'de oldukça tepki alan bu transfer süreci sonrasında Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi. Açıklama sonrasında da Galatasaraylı taraftarlardan tepkiler gecikmedi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kerem Aktürkoğlu ilk kez konuştu! 'O formayı giymek istiyorum'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 15:12

, Portekiz’in kulübünde forma giyen A Milli futbolcu ’nun transferi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertli ekip, oyuncunun transferini bitirmek için Benfica ile temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde önemli bir mesafe katedilmiş olsa da, süreçle ilgili tepkiler devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu ilk kez konuştu! 'O formayı giymek istiyorum'

Kerem Aktürkoğlu'nun daha önce 'da oynaması ve Fenerbahçe için geçmişte söylediği sözlerden kaynaklı süreci oldukça sancılı geçiyor. Sosyal medyada tepkilerini gösteren taraftarlar merakla transfer görüşmelerinin sonucunu bekliyor.

Kerem Aktürkoğlu ilk kez konuştu! 'O formayı giymek istiyorum'

"FENERBAHÇE FORMASI GİYMEK İSTİYORUM!"

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile görüşmeleri sürerken, milli oyuncunun da sarı lacivertli formayı giymek için sabırsız olduğu belirtildi. Haber Global’de yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili yakın çevresine çok istekli olduğunu söylediği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu ilk kez konuştu! 'O formayı giymek istiyorum'

Aktürkoğlu, transfer süreci ile ilgili gelen tepkilere; ‘Hiçbir tepkiden korkmam, çekinmem. Fenerbahçe forması giyeceğim. Çok istiyorum. Taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla buluşmaya az kaldı. Çok yakında buluşacağız’ ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu ilk kez konuştu! 'O formayı giymek istiyorum'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor! Ünlü gazeteci açıkladı: Kendisi sarı lacivertli forma giymek istedi
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#transfer
#kerem aktürkoğlu
#benfica
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.