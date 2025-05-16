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 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu TFF'ye seslendi: "Böyle yaparsanız olmaz"

Kerem Aktürkoğlu, TFF'nin 3. Lig için aldığı karara dair açıklama yayınladı. Sosyal medyada paylaşım yapan Kerem Aktürkoğlu, TFF'nin 3. Lig ile ilgili kararının pek çok sıkıntıya sebep olacağını ifade etti.

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Kerem Aktürkoğlu TFF'ye seslendi:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 20:53

Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye anlamlı bir çağrı geldi. 3. Lig için kabul edilen kuralı gündeme taşıyan Kerem Aktürkoğlu, sürecin sağlıklı ilerlemediğini anlattı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN TFF'YE FARKLI BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig'de forma giyen futbolcular için uygulamaya konacak olan yaş kısıtlaması kuralı ile alakalı, profesyonel kariyerinin ilk adımlarını o ligde atan bir sporcu olarak düşüncelerimi yazıya dökerek paylaşmak istedim. Bilindiği üzere; TFF 3. Lig'deki kulüpler, 2025-2026 sezonu ile birlikte, kadrolarında 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğan en fazla beş lisanslı oyuncu bulundurabilecek. TFF 3. Lig'deki kulüplerin, antrenörlerin, sporcuların ve kulüp çalışanlarının yaşadığı birçok sıkıntıyı yakından bilen, hala birçok takım arkadaşıyla, hocasıyla iletişim halinde olan biriyim. Bu karar alınırken, söz sahibi olan herkesin yaşanılan türlü sorunlara çare bulmak, problemleri minimuma indirebilmek adına, iyi niyetle inisiyatif kullandıklarını ve bu doğrultuda hareket ettiklerinin de farkındayım. Elbette getirilen bu değişikliğin temelinde, 25 yaş altındaki genç sporcuların daha fazla süre alması, fırsat bulması ve ülke futboluna kazandırılması fikri yatıyor. Gençler oynasın, kendilerini göstersin, onları destekleyelim ve hep de desteklemeliyiz. Ancak bunun kısıtlamalar ve yasaklar olmadan, birçok sporcu ve ailesi için mağduriyet oluşturmadan gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Kerem Aktürkoğlu TFF'ye seslendi: "Böyle yaparsanız olmaz"

Yeni kural sonrasında; tek geçim kaynağı olan futboldan kopmak zorunda kalacak, maddi anlamda büyük sıkını yaşayacak ve 25 yaşında hayatına yeniden yön vermek durumunda olacak birçok TFF 3. Lig sporcusunun bulunduğunu biliyorum. Türkiye'deki profesyonel futbol takım sayısıyla ilişkili olarak, TFF 3. Lig'de standart oluşturabilme adına her gün birçok sorun yaşanıyor. Kararlar alınıp, birtakım kural değişiklikleri yapılırken herkesin ülke futbolunu daha iyiye götürmek için emek verip, çaba gösterdiğini görüyorum ve buna büyük saygı duyuyorum; ancak 21 yaşında TFF 3. Lig'den Galatasaray'a yükselen bir futbolcu olarak futbolda yaş sınırının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden, söz konusu kararın yeniden değerlendirilmesi ve revize edilmesi gerektiğine inanıyorum. Saygılarımla, Kerem Aktürkoğlu."

Kerem Aktürkoğlu TFF'ye seslendi: "Böyle yaparsanız olmaz"

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM AKTÜRKOĞLU GALATASARAY'A NEREDEN GELMİŞTİ?
24 Erzincanspor forması giyen Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla Galatasaray'a transfer olmuştu.
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ETİKETLER
#kerem aktürkoğlu
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Tff 3. Lig
#Spor
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