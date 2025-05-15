Süper Lig'de şampiyonluk haftası! Hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonun belli olma ihtimalinin bir hayli fazla oldu 36. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. İşte lider Galatasaray'ın Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hakemi...

Trendyol Süper Lig’de 36. hafta heyecanı 17 Mayıs Cumartesi ve 18 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa'ya katılma ve kümede kalma mücadelesinin de yaşanacağı karşılaşmalar oynanacak.

TFF 36. HAFTANIN HAKEMLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu zorlu müsabakalarda görev yapacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu. Süper Lig’de 36. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

17 MAYIS CUMARTESİ

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Ömer Faruk Turtay

ŞAMPİYONLUK MAÇI ALİ ŞANSALAN'IN

18 MAYIS PAZAR