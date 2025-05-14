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 | Onur Kaya

TFF duyurdu! Süper Lig'de yabancı kuralı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'deki yabancı kontenjanıyla ilgili kuralda değişiklik yaptı.

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TFF duyurdu! Süper Lig'de yabancı kuralı değişti
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 15:05

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen ay açıkladığı yabancı futbolcu kontenjanı kuralını revize etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, 18 Nisan'da duyurulan futbolcu uygunluğu talimatnamesindeki yabancı oyuncu kuralının güncellendiği belirtildi.

TFF duyurdu! Süper Lig'de yabancı kuralı değişti

26 GÜN SONRA KARAR DEĞİŞTİ

TFF 18 Nisan'da yaptığı açıklamada Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için yaş kriteri aranmadığını, 2025-2026 sezonu için en az 2 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olma zorunluluğu bulunduğunu kaydetmişti. TFF, 2026-2027 sezonu için ise 14 yabancı oyuncunun en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması zorunluluğunun bulunduğunu açıklamıştı.

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YABANCI KURALINDA REVİZYON

TFF, bugün yaptığı açıklamada ise 2025-2026 sezonu öncesinde A takım listesine yazılmış 2003 yılı içinde doğan yabancı uyruklu futbolcularla 1 sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabileceğini duyurdu.

YENİ KURAL 1. LİG'DE DE GEÇERLİ

Federasyon, revize edilen kuralın Trendyol 1. Lig ekipleri için de geçerli olduğunu açıkladı.

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#Spor
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