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 | Burak Ayaydın

Süper Kupa'nın formatı değişti: TFF'den şaşırtan kurallar geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'nın yeni bir formatla oynanacağını duyurdu. Eşleşme ağacının değiştirildiği sistem, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Süper Kupa'nın formatı değişti: TFF'den şaşırtan kurallar geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 20:41

TFF'den bundan sonra oynanacak Süper Kupa organizasyonları öncesinde kritik bir planlama geldi. Federasyon, an itibarıyla tüm sistemi değiştirdi ve daha heyecanlı bir fikstür oluşturmaya çalıştı.

TFF'DEN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

"Müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir. Kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacaktır. Ancak bu sezon Galatasaray A.Ş.'nin ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmiş olmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarına katılacak son takım olacaktır. Takımlarımızın sezon öncesinde oynayacağı UEFA eleme müsabakaları da dikkate alınarak, müsabakaların 2026 Ocak ayında oynatılmasına karar verilmiştir. Kesin tarihler ve final merkezleri daha sonra ilan edilecektir. Lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda eşleşmeler aşağıdaki şekilde olacaktır.

Lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:
Lig şampiyonu ile kupa finalisti,
Lig ikincisi ile lig üçüncüsü,
Lig şampiyonu ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü,
Kupa şampiyonu ile lig ikincisi,
Lig ikincisi ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,
Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü,
Lig ikincisi ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,
Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecektir."

Süper Kupa'nın formatı değişti: TFF'den şaşırtan kurallar geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

TFF NE HEDEFLİYOR?
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, Türk futbolunu marka değeri olarak daha iyi bir noktaya taşıma amacıyla yenilikler deniyor.
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#trendyol süper lig
#süper kupa
#süper kupa
#Türkiye Futbol Federasyonu
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