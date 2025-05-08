Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Transfer döneminin tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemleri için resmi açıklama yaptı. Gelecek sezonun planlamasını duyuran TFF, transfer dönemi tarihlerini de tescilledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Transfer döneminin tarihleri belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 19:11

Trendyol Süper Lig için gelecek transfer dönemlerinin tarihleri belli oldu. TFF, yaz ve kış dönemi olmak üzere süreçleri resmen açıkladı.

TFF'DEN TRANSFER DÖNEMLERİ İÇİN TAKVİM PLANLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu; yaz transfer döneminin, 30 Haziran 2025 ile 12 Eylül 2025 arasını kapsayacağını açıkladı. Ayrıca kış transfer süreci için de 5 Ocak 2026 ile 10 Şubat 2026 tarihlerini işaret eden TFF, takvim planlamasını resmen tamamlamış oldu.

Transfer döneminin tarihleri belli oldu!

TRENDYOL SÜPER LİG'DE TRANSFER HEYECANI ARTARAK DEVAM EDECEK

Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırmıştı. Gelecek yaz için Milan Skriniar seviyesinde 4 tane daha transfer yapacaklarını belirten Ali Koç, 30 Haziran 2025 ile 12 Eylül 2025 tarihleri arasında önemli yıldızların İstanbul'a gelmesi için çalışacak. Ayrıca ise Trendyol Süper Lig ekiplerinin genel olarak hareketli bir transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

GEÇTİĞİMİZ YAZ TRANSFER DÖNEMİNİN SON GÜNÜNDE NE OLMUŞTU?
Galatasaray, fırsat transferi olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Turan imzayı atıyor: Ve Eyüpspor'da ayrılık zamanı!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç açıklaması: "Konu Fenerbahçe olunca istediğim zaman konuşurum"
ETİKETLER
#ali koç
#trendyol süper lig
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.