Transfer döneminin tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemleri için resmi açıklama yaptı. Gelecek sezonun planlamasını duyuran TFF, transfer dönemi tarihlerini de tescilledi.

Trendyol Süper Lig için gelecek transfer dönemlerinin tarihleri belli oldu. TFF, yaz ve kış dönemi olmak üzere süreçleri resmen açıkladı.

TFF'DEN TRANSFER DÖNEMLERİ İÇİN TAKVİM PLANLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu; yaz transfer döneminin, 30 Haziran 2025 ile 12 Eylül 2025 arasını kapsayacağını açıkladı. Ayrıca kış transfer süreci için de 5 Ocak 2026 ile 10 Şubat 2026 tarihlerini işaret eden TFF, takvim planlamasını resmen tamamlamış oldu.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE TRANSFER HEYECANI ARTARAK DEVAM EDECEK

Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırmıştı. Gelecek yaz için Milan Skriniar seviyesinde 4 tane daha transfer yapacaklarını belirten Ali Koç, 30 Haziran 2025 ile 12 Eylül 2025 tarihleri arasında önemli yıldızların İstanbul'a gelmesi için çalışacak. Ayrıca ise Trendyol Süper Lig ekiplerinin genel olarak hareketli bir transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.