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 | Burak Ayaydın

Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a veda zamanı!

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş yönetimi tarafından resmen gözden çıkarıldı. Beşiktaş'ta uzun zamandır inişli çıkışlı performanslar gösteren Semih Kılıçsoy, iyi bir teklif gelmesiyle birlikte takımdan gönderilecek.

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Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a veda zamanı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 17:33

Beşiktaş'ın genç yeneteği Semih Kılıçsoy için ayrılık çanları çalıyor. Beşiktaş'taki performansıyla soru işaretlerine sebep olan Semih Kılıçsoy, iyi bir teklif gelmesiyle birlikte önümüzdeki yaz Türkiye'den ayrılacak.

BEŞİKTAŞ'TA SEMİH KILIÇSOY TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Beşiktaş yönetiminden gelecek sezon planlaması kapsamında flaş bir karar geldi. Siyah beyazlı yöneticiler, an itibarıyla Semih Kılıçsoy ile yolları ayırmayı ve genç yıldızdan gelecek bonservisle de yeni hamleler yapmayı planlıyor! 10 milyon Euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmek isteyen Beşiktaş, genç oyuncu için Avrupa sürecinin önünü açmış durumda.

Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a veda zamanı!

SEMİH KILIÇSOY'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 42 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

SEMİH KILIÇSOY İLE KİMLER İLGİLENİYOR?
19 yaşındaki forvetle hem İngiltere'den hem de İtalya'dan ilgilenen kulüpler var.
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