Kerem Aktürkoğlu transferine Gazze engeli! Avrupa kulüpleri teklifleri geri çekti

23 Ağustos 2024 14:43 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 14:44

Galatasaray'ın başarılı hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, takımının şampiyonluğuna 15 gol 8 asistlik performansıyla büyük katkı sağladı. Geçirdiği başarılı sezonun ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Aktürkoğlu'na, Avrupa'nın büyük kulüplerinden teklifler geldi. Gelen teklifleri değerlendiren kulüp yönetimi ve Aktürkoğlu, nihai kararını vermek için hazırlanırken şok bir karşılık aldı.

GAZZE'YE DESTEK VERDİĞİ İÇİN TEKLİFLER GERİ ÇEKİLDİ!

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma sessiz kalmayan ünlü isimlerin başında geliyor. Hemen hemen her fırsatta sosyal medya hesaplarından Gazze'ye destek mesajları paylaşan Aktürkoğlu'na Avrupa'dan veto geldiği iddia edildi.

Başarılı performansının sonucu olarak büyük kulüplerden gelen teklifler sonucunda Avrupa'dan birçok teklif alan Aktürkoğlu, Gazze'ye verdiği destekten ötürü transferi gerçekleşmedi.

Büyük kulüplerin transfer listesinde bulunan Kerem Aktürkoğlu, yaşadığı bu talihsiz olaylara rağmen Gazze'ye desteklerini esirgemedi.

"HAKSIZLIĞA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR"

Galatasaray'ın başarılı milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından Gazze için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda yaşananları yorumlamak için tarihsel bir bilgiye ihtiyacımız yok. Şu anda tanık olduğumuz şey oldukça basit: İşgal ve baskı altındaki bir halk, batı dünyasının tam desteklediği nükleer bir devlet tarafından yok ediliyor.

Bu hiçbir zaman eşit bir mücadele olmadı ve şu anda yaşanan şey, tam bir katliam. Sivillerin katledilmesi, çocuk hastanelerinin bombalanması, bir halkın ölüm ya da göç arasında bir tercihte bırakılması, orantısız bir güçle bir ülkenin haritadan silinmesi neyin cevabı olabilir?

Bu mutlaka müdahale edilmesi gereken bir durumdur. İnsanlığa sığmayan metotlarla, savunmasız siviller ile çocukların susuz, elektriksiz kalmasına ve sonunda ölmesine seyirci kalmamalıyız. Barış için dua etmek yeterli değil, sessiz kalmamamız gerekiyor çünkü dünyanın kalanı bu korkunç trajediyi önlemek adına hiçbir çaba sarf etmiyor. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır."