Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük şok: Viktor Gyökeres cezayı kesti!

Portekiz Kupası finalinde Benfica ile Sporting Lizbon karşılaştı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, son dakika golüyle büyük bir şok yaşadı ve kupayı kaybetti.

Benfica, son dakikaya kadar önde götürdüğü finalde büyük bir şok yaşadı. 90+11'de beraberlik golünü yiyen kırmızı beyazlılar, uzatmalarda rakibine karşılık veremedi ve lig sonrasında kupayı da Sporting'e kaptırdı.

ORKUN KÖKÇÜ GOL ATTI AMA BENFICA'YA YETMEDİ

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Kupası final maçında Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu! 47. dakikada Orkun ile öne geçen Benfica, 90+11'de Gyökeres'in (P) golünü engelleyemedi ve maç uzatmalara gitti. Son dakika golünün şokunu atlatamayan kırmızı beyazlılar, 2 gole daha engel olamayınca 3-1'lik skorla rakibine mağlup oldu.

SPORTING LIZBON 18. DEFA KAZANDI

Sporting Lizbon, Portekiz Kupası'nda 18. kez zafere ulaştı.