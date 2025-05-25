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 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük şok: Viktor Gyökeres cezayı kesti!

Portekiz Kupası finalinde Benfica ile Sporting Lizbon karşılaştı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, son dakika golüyle büyük bir şok yaşadı ve kupayı kaybetti.

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük şok: Viktor Gyökeres cezayı kesti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 23:59

Benfica, son dakikaya kadar önde götürdüğü finalde büyük bir şok yaşadı. 90+11'de beraberlik golünü yiyen kırmızı beyazlılar, uzatmalarda rakibine karşılık veremedi ve lig sonrasında kupayı da Sporting'e kaptırdı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük şok: Viktor Gyökeres cezayı kesti!

ORKUN KÖKÇÜ GOL ATTI AMA BENFICA'YA YETMEDİ

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Kupası final maçında Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu! 47. dakikada Orkun ile öne geçen Benfica, 90+11'de Gyökeres'in (P) golünü engelleyemedi ve maç uzatmalara gitti. Son dakika golünün şokunu atlatamayan kırmızı beyazlılar, 2 gole daha engel olamayınca 3-1'lik skorla rakibine mağlup oldu.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük şok: Viktor Gyökeres cezayı kesti!

SPORTING LIZBON 18. DEFA KAZANDI

Sporting Lizbon, Portekiz Kupası'nda 18. kez zafere ulaştı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük şok: Viktor Gyökeres cezayı kesti!

Sıkça Sorulan Sorular

PORTEKİZ'DE EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIM HANGİSİDİR?
Benfica, 26 kez kupayı müzesine götürerek zirveye yerleşmişti.
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ETİKETLER
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#viktor gyökeres
#Spor
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