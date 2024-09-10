Kerem Aktürkoğlu'ndan 2 başarı birden: Burak Yılmaz'dan sonra bir ilk!
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı. Aktürkoğlu, Burak Yılmaz'dan sonra Milli Takım formasıyla hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, Uluslar Ligi'nde en erken golü atan futbolcu da oldu.
UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Futbol Takımı, İzmir’de konuk ettiği İzlanda’yı 3-1 mağlup etti. Millilerin 3 golü de Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından geldi. 25 yaşında futbolcu ilk golünü 2. dakikada atarken, 52 ve 88. dakikalarda da topu fileleri havalandırdı.
İLK HAT-RİCK
Galibiyetin mimarı olan Kerem, 2021 yılında giymeye başladığı A Milli Takım formasıyla ilk kez hat-trick yaptı.
Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçıyla birlikte milli formayı 36. kez terletirken 9. golüne ulaştı.
Millilerde son olarak Burak Yılmaz, Mart 2021'de Hollanda'ya karşı hat-trick yapmıştı.
ULUSLAR LİGİ'NDE EN ERKEN GOL
Ayrıca, A Milli Takım'ın tarihinde İzlanda'ya attığı en erken golü (1:18) kaydeden Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki en erken golünü buldu.
36 MAÇ 9 GOL
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem, A Milli Takımı ile çıktığı 36 karşılaşmada 9 gol ve 2 asist kaydetti.