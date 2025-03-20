Kerem Demirbay ayrılıyor! Galatasaray'dan transfere izin çıktı

Galatasaray'da istediği süreleri alamayan Kerem Demirbay için Samsunspor resmen devrede. Geçtiğimiz günlerde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın gelecek sezon için Kerem Demirbay'ı kadrolarında görmeyi çok istediklerini açıklamasının ardından Galatasaray'dan da transfere izin çıktı.

Galatasaraylı Kerem Demirbay an itibarıyla Reeder Samsunspor yolunda. Karadeniz ekibinin başkanının Kerem Demirbay'ı istediklerini açıklamasıyla, deneyimli oyuncu da Reeder Samsunspor ihtimaline sıcak bakmaya başladı ve Galatasaray yönetimi de sürpriz sürece onay verdi.

GALATASARAY'DA KEREM DEMİRBAY TRANSFERİ

Sabah'ın haberine göre Galatasaray'da istediği forma sürelerini bulamayan Kerem Demirbay için ayrılık vakti! Gelecek sezon Avrupa kupalarında olma ihtimali yüksek olan Reeder Samsunspor'da oynamaya olumlu yaklaşan Kerem, sarı kırmızılı yönetimin de onayıyla ayrılığa hazırlanmaya başladı.

GALATASARAY'DAKİ FORMA SÜRESİ

Galatasaray ile bu sezon 30 maça çıkan ve 909 dakika sahada kalan Kerem Demirbay, bu süreçte 3 asistlik de katkı sağlamıştı.