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 | Burak Ayaydın

Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!

Transfer dönemi yaklaşırken; Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar gibi yıldızlar da kontratlarının sonuna geldi. İşte pek çok takımın bonservis ödemeden transfer etmek istediği, birkaç aya sözleşmesi biten yıldızların listesi.

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Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 00:22

Transfer kazanı an itibarıyla kaynamaya başladı. Yaz dönemine yaklaşırken; Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar gibi yıldızlar da boşa çıkmaya ve sözleşme yükümlülüklerinden kurtulmaya hazırlanıyor.

YAZ DÖNEMİNDE BONSERVİS ÖDEMEDEN TRANSFER EDİLEBİLECEK YILDIZLARIN LİSTESİ

Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!

1 - Kevin De Bruyne | Manchester City ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!

2 - Leroy Sane | Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!

3 - Neymar | Santos ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!

4 - Jonathan David | Lille ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!

5 - Thomas Partey | Arsenal ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!

6 - Marco Verratti | Al Arabi ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!

7 - Trent Alexander-Arnold | Liverpool ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!

8 - Alexandre Lacazette | Lyon ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!

9 - Nelson Semedo | Wolves ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!

10 - Callum Wilson | Newcastle United ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!

11 - Victor Lindelöf | Manchester United ile olan sözleşmesi sona eriyor.

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ETİKETLER
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#Jonathan David
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#Transfer Haberleri
#Spor
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