Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar: Transfer kazanı resmen kaynıyor!

Transfer dönemi yaklaşırken; Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar gibi yıldızlar da kontratlarının sonuna geldi. İşte pek çok takımın bonservis ödemeden transfer etmek istediği, birkaç aya sözleşmesi biten yıldızların listesi.

Transfer kazanı an itibarıyla kaynamaya başladı. Yaz dönemine yaklaşırken; Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Jonathan David ve Neymar gibi yıldızlar da boşa çıkmaya ve sözleşme yükümlülüklerinden kurtulmaya hazırlanıyor.

YAZ DÖNEMİNDE BONSERVİS ÖDEMEDEN TRANSFER EDİLEBİLECEK YILDIZLARIN LİSTESİ

1 - Kevin De Bruyne | Manchester City ile olan sözleşmesi sona eriyor.

2 - Leroy Sane | Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eriyor.

3 - Neymar | Santos ile olan sözleşmesi sona eriyor.

4 - Jonathan David | Lille ile olan sözleşmesi sona eriyor.

5 - Thomas Partey | Arsenal ile olan sözleşmesi sona eriyor.

6 - Marco Verratti | Al Arabi ile olan sözleşmesi sona eriyor.

7 - Trent Alexander-Arnold | Liverpool ile olan sözleşmesi sona eriyor.

8 - Alexandre Lacazette | Lyon ile olan sözleşmesi sona eriyor.

9 - Nelson Semedo | Wolves ile olan sözleşmesi sona eriyor.

10 - Callum Wilson | Newcastle United ile olan sözleşmesi sona eriyor.

11 - Victor Lindelöf | Manchester United ile olan sözleşmesi sona eriyor.