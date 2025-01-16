Khvicha Kvaratskhelia, Napoli'ye veda etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 22:52 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 22:53
İtalyan kulüp Napoli'nin Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, İtalyan ekibine veda ettiğini açıkladı.
Fransız kulüp Paris Saint Germain'e transfer olması an meselesi olan Khvicha Kvaratskhelia'dan paylaşım geldi. Gürcü yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Napoli'ye veda etti.
Khvicha Kvaratskhelia paylaşımında, "Teşekkürler Napoli" ifadelerini kullandı.
Paris Saint Germain'in Khvicha Kvaratskhelia için Napoli'ye 70 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
Khvicha Kvaratskhelia bu sezon Napoli'de 19 karşılaşmada forma şansı buldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 5 gol attı ve 3 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com
Kvaratskhelia'nın ayrılışi üzücü. Beşir: Ya da Napoli'nin yeni başlangıcı olmuştu da çok iyi gitmişti orada, böyle ayrılışlar her zaman üzücü.