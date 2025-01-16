Khvicha Kvaratskhelia, Napoli'ye veda etti!

16 Ocak 2025 22:52 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 22:53

İtalyan kulüp Napoli'nin Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, İtalyan ekibine veda ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı!

Fransız kulüp Paris Saint Germain​'e transfer​ olması an meselesi olan Khvicha Kvaratskhelia'dan paylaşım geldi. Gürcü yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Napoli​'ye veda etti.

Khvicha Kvaratskhelia paylaşımında, "Teşekkürler Napoli" ifadelerini kullandı.

Paris Saint Germain'in Khvicha Kvaratskhelia için Napoli'ye 70 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Khvicha Kvaratskhelia bu sezon Napoli'de 19 karşılaşmada forma şansı buldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 5 gol attı ve 3 asist üretti.