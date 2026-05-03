Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Kimi Antonelli, Miami GP'de zafere ulaştı! İtalyan pilottan üst üste 3. galibiyet

Formula 1'de sezonun 4. yarışının heyecanı ABD'de yaşandı. Miami Grand Prix'sini, yarışa pole pozisyonundan başlayan Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Antonelli, bu sezon üst üste 3. galibiyetini elde etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kimi Antonelli, Miami GP'de zafere ulaştı! İtalyan pilottan üst üste 3. galibiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 23:50

'de 2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Formula 1'de sezonun 4. yarışı ABD'deki 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ

Kimi Antonelli, Miami GP'de zafere ulaştı! İtalyan pilottan üst üste 3. galibiyet

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Formula 1'de 2026 sezonunun 4. yarışı ABD'deki Uluslararası Miami Pisti'nde yapıldı ve Mercedes pilotu Kimi Antonelli yarışı kazanarak sezonun 3. galibiyetini elde etti.
Kimi Antonelli, 57 tur üzerinden yapılan yarışı 1 saat 33 dakika 19.273 saniyelik süreyle kazandı.
McLaren'dan Lando Norris ikinci, takım arkadaşı Oscar Piastri ise üçüncü oldu.
Formula 1'de sezon, 24 Mayıs Pazar günü Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.
Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 100 puanla lider, takımlar klasmanında ise Mercedes 180 puanla birinci sırada yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

57 tur üzerinden yapılan yarışa 'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli pole pozisyonundan başladı. Kimi Antonelli ilk sırada başladığı yarışı kazanarak bu sezon üst üste 3. galibiyetini elde etti. Antonelli, damalı bayrağı 1 saat 33 dakika 19.273 saniyelik süreyle ilk sırada geçti.

Kimi Antonelli, Miami GP'de zafere ulaştı! İtalyan pilottan üst üste 3. galibiyet

McLaren takımından Büyük Britanyalı , 3.264 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ise liderin 27.092 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Kimi Antonelli, Miami GP'de zafere ulaştı! İtalyan pilottan üst üste 3. galibiyet

Formula 1'de sezon, 24 Mayıs Pazar günü koşulacak Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli: 100
2. George Russell: 80
3. Charles Leclerc: 63
4. Lando Norris: 51
5. Lewis Hamilton: 49

TAKIMLAR

1. Mercedes: 180
2. Ferrari: 112
3. McLaren: 94
4. Red Bull: 30
5. Alpine: 21

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Türk finalinde Eczacıbaşı'nı yendi
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk net konuştu! "Biz 2 yıl içinde Fenerbahçe'yi kesinlikle şampiyon yaparız"
ETİKETLER
#Spor
#mercedes
#formula 1
#lando norris
#Miami Grand Prix
#Kimi Antonelli
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.