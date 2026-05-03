Kimi Antonelli, Miami GP'de zafere ulaştı! İtalyan pilottan üst üste 3. galibiyet

Formula 1'de 2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Formula 1'de sezonun 4. yarışı ABD'deki 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde gerçekleştirildi.
57 tur üzerinden yapılan yarışa Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli pole pozisyonundan başladı. Kimi Antonelli ilk sırada başladığı yarışı kazanarak bu sezon üst üste 3. galibiyetini elde etti. Antonelli, damalı bayrağı 1 saat 33 dakika 19.273 saniyelik süreyle ilk sırada geçti.
McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris, 3.264 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ise liderin 27.092 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Formula 1'de sezon, 24 Mayıs Pazar günü koşulacak Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.
Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Kimi Antonelli: 100
2. George Russell: 80
3. Charles Leclerc: 63
4. Lando Norris: 51
5. Lewis Hamilton: 49
TAKIMLAR
1. Mercedes: 180
2. Ferrari: 112
3. McLaren: 94
4. Red Bull: 30
5. Alpine: 21