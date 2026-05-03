Formula 1'de 2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Formula 1'de sezonun 4. yarışı ABD'deki 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ Kimi Antonelli, Miami GP'de zafere ulaştı! İtalyan pilottan üst üste 3. galibiyet Formula 1'de 2026 sezonunun 4. yarışı ABD'deki Uluslararası Miami Pisti'nde yapıldı ve Mercedes pilotu Kimi Antonelli yarışı kazanarak sezonun 3. galibiyetini elde etti. Kimi Antonelli, 57 tur üzerinden yapılan yarışı 1 saat 33 dakika 19.273 saniyelik süreyle kazandı. McLaren'dan Lando Norris ikinci, takım arkadaşı Oscar Piastri ise üçüncü oldu. Formula 1'de sezon, 24 Mayıs Pazar günü Kanada Grand Prix'siyle devam edecek. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 100 puanla lider, takımlar klasmanında ise Mercedes 180 puanla birinci sırada yer alıyor.

57 tur üzerinden yapılan yarışa Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli pole pozisyonundan başladı. Kimi Antonelli ilk sırada başladığı yarışı kazanarak bu sezon üst üste 3. galibiyetini elde etti. Antonelli, damalı bayrağı 1 saat 33 dakika 19.273 saniyelik süreyle ilk sırada geçti.

McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris, 3.264 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ise liderin 27.092 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Formula 1'de sezon, 24 Mayıs Pazar günü koşulacak Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli: 100

2. George Russell: 80

3. Charles Leclerc: 63

4. Lando Norris: 51

5. Lewis Hamilton: 49

TAKIMLAR

1. Mercedes: 180

2. Ferrari: 112

3. McLaren: 94

4. Red Bull: 30

5. Alpine: 21