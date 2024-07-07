Kırkpınar'da yenilen pehlivan bu defa güreşe doydu, bayıldı!
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Temmuz 2024 20:24 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 20:37
Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Güreşleri'nde bu defa sıcak hava pehlivanları zorladı. Rakibine yenilen Murat Gonca baygınlık geçirdi.
Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşlerin son günü renkli görüntülere sahne oldu. 2024 yılının başpehlivanı geçen yıl da zaferle ayrılan Yusuf Can Zeybek olurken zorlu karşılaşmalar güreş tutkunlarına keyifli anlar yaşattı. Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü hissedilenin ise kat kat yüksek olduğu Edirne'de pehlivanlar ter döktü.
MURAT GONCA BAYILDI
Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı. Karşılaşmada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti.
Bayılan pehlivana sağlık ekipleri müdahale etti.
Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı