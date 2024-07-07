Kırkpınar'da yenilen pehlivan bu defa güreşe doydu, bayıldı!

07 Temmuz 2024 20:24 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 20:37

Yusuf Can Zeybek Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ikinci kez başpehlivan oldu

Yusuf Can Zeybek Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ikinci kez başpehlivan oldu

Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşlerin son günü renkli görüntülere sahne oldu. 2024 yılının başpehlivanı geçen yıl da zaferle ayrılan Yusuf Can Zeybek olurken zorlu karşılaşmalar güreş tutkunlarına keyifli anlar yaşattı. Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü hissedilenin ise kat kat yüksek olduğu Edirne'de pehlivanlar ter döktü.

MURAT GONCA BAYILDI

Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı. Karşılaşmada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti.

Bayılan pehlivana sağlık ekipleri müdahale etti.

Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.