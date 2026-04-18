Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Kocaelispor ile Göztepe puanları paylaştı! Mücadelede 1-1'lik eşitlik var

Trendyol Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kocaelispor ile Göztepe, Kocaeli'de karşı karşıya geldi. İlk yarısını konuk ekip Göztepe'nin 1-0 önde kapattığı mücadele, ev sahibi Kocaelispor'un uzatma dakikalarında attığı golle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor bu sonuçla puanını 36 yaparken Göztepe de puanını 48'e yükseltti.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 19:16

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Kocaelispor ile Göztepe, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçında Kocaelispor ile Göztepe, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda karşılaştı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Göztepe, maçın 3. dakikasında Janderson'un golüyle 1-0 öne geçti.
Kocaelispor, maçın 90+8. dakikasında kazandığı penaltıda Serdar Dursun'un golüyle beraberliği sağladı ve skor 1-1 oldu.
Bu sonuçla Kocaelispor puanını 36'ya, Göztepe ise 48'e yükseltti.
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Göztepe ise ligin 31. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları nedeniyle stadyumda müzik çalınmadı ve karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Kocaelispor, mücadelenin henüz ilk dakikasında rakip kalede etkili oldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Agyei'nin sert vuruşunda kaleci Lis, topu zorlukla çeldi.

Konuk ekip Göztepe, maçın 3. dakikasında öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Janderson, topu kaleci Serhat'ın sağından ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede Janderson'un ofsaytta olmadığının tespit edilmesi üzerine hakem Ali Yılmaz, gol kararı verdi ve skor 1-0 oldu.

Göztepe'nin golüne hızlı bir şekilde yanıt vermek isteyen ev sahibi Kocaelispor, maçın 5. dakikasında gole yaklaştı. Ceza sahası içine girer girmez topla buluşan Rivas'ın vuruşunda kaleci Lis, topu kornere çıkardı.

29. dakikada Kocaelispor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Agyei'nin sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Maçın ilk yarısının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına konuk ekip Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Maçın 57. dakikasında Ahmet Oğuz'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, kale direğinin yanından dışarı çıktı.

81. dakikada Kocaelispor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahasında Serdar Dursun'un ara pasında hareketlenen Keita topu, altıpas içindeki Churlinov'a gönderdi. Churlinov'un vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında ceza saha ön çizgisinde topa yükselen Linety, ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz, pozisyona serbest vuruş kararı verdi. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede pozisyonun ceza sahası içinde olduğu tespit edilmesi üzerine, hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda meşin yuvarlağın başına geçen Serdar Dursun topu, kaleci Lis'in sağından filelere gönderdi ve skor 1-1 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Kocaelispor, bu sonuçla ligdeki 9. beraberliğini alarak puanını 36 yaptı. Göztepe ise ligdeki 12. beraberliğini yaşayarak puanını 48'e yükseltti.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Göztepe ise ligin 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Öte yandan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları nedeniyle stadyumda müzik çalınmadı. Ayrıca karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eyüpspor'dan altın değerinde 3 puan! Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla geçtiler
