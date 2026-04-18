Eyüpspor'dan altın değerinde 3 puan! Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla geçtiler

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Eyüpspor, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Ligde 6 maç sonra galibiyet elde eden Eyüpspor, puanını 25'e yükseltirken ligdeki 20. yenilgisini yaşayan Fatih Karagümrük 20 puanda kaldı.

Eyüpspor'dan altın değerinde 3 puan! Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla geçtiler
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile ikas Eyüpspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçın 16. dakikasında Fatih Karagümrük, Serginho'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Eyüpspor, 39. dakikada Metehan Altunbaş'ın çevirdiği topla Umut Meraş'ın kendi ağlarına göndermesiyle 1-1'i yakaladı.
Eyüpspor, 44. dakikada Legowski'nin golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar, 78. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Eyüpspor puanını 25'e yükseltirken, Fatih Karagümrük 20 puanda kaldı.
Eyüpspor'dan altın değerinde 3 puan! Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla geçtiler

Ev sahibi Fatih Karagümrük, mücadelenin 16. dakikasında 1-0 öne geçti. Verde'nin sağdan kullandığı kornerde kale sahasında Serginho'nun yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Jankat Yılmaz ile Umut Meraş'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti.

Eyüpspor, 39. dakikada beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağdan ceza sahasına giren Metehan Altunbaş, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kranevitter'in ceza sahasında uzaklaştırmak istediği top ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.

Eyüpspor'dan altın değerinde 3 puan! Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla geçtiler

Eyüpspor, karşılaşmanın 44. dakikasında öne geçti. Umut Meraş'ın soldan pasında Legowski, ceza yayı içinde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve durum 2-1 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Eyüpspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Eyüpspor'dan altın değerinde 3 puan! Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla geçtiler

Maçın 50. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Verde, pasını Biraschi'ye verdi. Biraschi'nin ortasında Serginho'nun arka direkte yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tiago Çukur, Anıl ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cihan Aydın, Anıl'a sarı kart gösterdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Aydın, sarı kartı iptal etti ve Anıl Yaşar'ı kırmızı kartla oyundan attı.

Mücadelenin kalan dakikalarında da gol olmayınca Eyüpspor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Eyüpspor'dan altın değerinde 3 puan! Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla geçtiler

ikas Eyüpspor, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise ligdeki 20. yenilgisini yaşayarak 20 puanda kaldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 31. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. ikas Eyüpspor ise ligin 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

