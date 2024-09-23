23 Eylül 2024 20:41 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 20:44

Trendyol 1. Lig takımı Kocaelispor'un takım otobüsü, Çorum FK maçına giderken birtakım kişiler tarafından Bolu'da saldırıyla karşılaştı. Kocaelispor Kulübü, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Trendyol 1. Lig takımı Kocaelispor'un takım otobüsüne saldırı düzenlendi. Kulüp sosyal medya aracılığı ile konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Kocaelispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“22.09.2024 tarihinde Çorum Futbol Kulübü ile yaptığımız müsabakaya kara yolu ile giden kulübümüz futbolcu, teknik heyet ve kulüp emekçilerini taşıyan otobüsümüze karşı, 21.09.2024 tarihinde Bolu il sınırları içerisinde birkaç kendini bilmez tarafından gerçekleştirilen sözlü ve fiziki elim saldırı hasebiyle, ilgili saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanarak cezalandırılması adına Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

İlgili saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında kanunda yer alan en ağır cezaları almaları adına tüm yasal süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilecektir. Büyük camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”