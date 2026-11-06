Konferans Ligi'nde 3. hafta tamamlandı! İşte Konferans Ligi'nde haftanın sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 3. hafta maçları 5 Kasım tarihinde oynandı.

Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanan 18 maçta toplam 42 gol atıldı. 18 maçın 10'unu ev sahibi ekipler kazanırken 3 maçta da gülen taraf deplasman takımları oldu. Konferans Ligi'nin 2. haftasında 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR İLK KEZ KAYBETTİ

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, 3. hafta maçında sahasında Almanya temsilcisi Freiburg ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadeleyi 1-0'lık skorla kaybederek Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini yaşadı ve 6 puanda kaldı.

Konferans Ligi'nde 3. haftayı 6 puanla 12. sırada tamamlayan Trabzonspor, organizasyonun 4. haftasında 26 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Atalanta - Kairat: 1-1

• Midtjylland - Ajax: 1-6

• Kızılyıldız - Inter Escaldes: 2-1

• KuPS Kuopio - Gent: 0-0

• Lincoln Red Imps - Hajduk Split: 1-0

• Trabzonspor - Freiburg: 0-1

• Aarhus - Braga: 0-0

• Thun - Hearts: 3-1

• Mjallby - Borac: 2-0

• Monaco - Nordsjaelland: 2-0

• Kopenhag - Iberia: 2-1

• Panathinaikos - CSKA Sofya: 2-1

• Lugano - Kauno Zalgiris: 3-0

• Getafe - Brighton: 0-1

• Twente - Pafos: 3-1

• Sint-Truidense - Brann: 1-1

• Universitatea Craiova - Egnatia: 2-0

• Riga - Jablonec: 1-1