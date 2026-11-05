Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta tamamlandı! İşte "Devler Ligi"nde haftanın sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları 3 ve 4 Kasım tarihlerinde oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan 18 maçta toplam 70 gol atıldı. 18 maçın 8'ini ev sahibi ekipler kazanırken 9 maçta gülen taraf deplasman ekipleri oldu. "Devler Ligi"nin 4. hafasında 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY, STUTTGART'I DEVİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, 4. hafta maçında İstanbul'da Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi ilk yarıda Aleksey Batrakov'un attığı gollerle 2-0 kazandı ve "Devler Ligi"ndeki 2. galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanı bulunan Galatasaray, 4. haftanın ardından 18. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım Salı günü sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE, LIVERPOOL'U YIKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ise 4. hafta maçında İstanbul'da İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, iki kez yenik duruma düştüğü maçta rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti ve "Devler Ligi"ndeki ilk galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde 5 puanı bulunan Fenerbahçe, 4. haftanın ardından 19. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.

PSG VE REAL MADRID'İN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ve Real Madrid, 4'te 4 yaparak 4. haftayı 12'şer puanla tamamladılar. En iyi averaja sahip olan PSG, 4. haftayı lider olarak tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Shakhtar Donetsk - Sporting: 0-1

• Galatasaray - Stuttgart: 2-0

• Barcelona - Aston Villa: 3-0

• Atletico Madrid - Bayern Münih: 0-2

• Manchester United - Roma: 3-2

• Feyenoord - Inter: 0-3

• Bodo/Glimt - Lille: 0-0

• Villarreal - Paris Saint-Germain: 0-6

• LASK - Slovan Bratislava: 4-0

• Fenerbahçe - Liverpool: 3-2

• AEK - Real Madrid: 2-3

• Borussia Dortmund - Real Betis: 2-1

• Leipzig - Manchester City: 2-3

• Lens - Como: 1-9

• Porto - Napoli: 4-1

• PSV - Club Brugge: 1-2

• Slavia Prag - Arsenal: 1-2

• Viking - Sabah: 4-1