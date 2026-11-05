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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 01:05
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 01:05

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta tamamlandı! İşte "Devler Ligi"nde haftanın sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken Fenerbahçe de sahasında Liverpool'u 3-2 yendi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarında alınan sonuçlar...

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta tamamlandı! İşte
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 01:05
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 01:05

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları 3 ve 4 Kasım tarihlerinde oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan 18 maçta toplam 70 gol atıldı. 18 maçın 8'ini ev sahibi ekipler kazanırken 9 maçta gülen taraf deplasman ekipleri oldu. "Devler Ligi"nin 4. hafasında 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta tamamlandı! İşte "Devler Ligi"nde haftanın sonuçları

GALATASARAY, STUTTGART'I DEVİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan , 4. hafta maçında İstanbul'da Almanya temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi ilk yarıda Aleksey Batrakov'un attığı gollerle 2-0 kazandı ve "Devler Ligi"ndeki 2. galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanı bulunan Galatasaray, 4. haftanın ardından 18. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım Salı günü sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta tamamlandı! İşte "Devler Ligi"nde haftanın sonuçları

FENERBAHÇE, LIVERPOOL'U YIKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan ise 4. hafta maçında İstanbul'da İngiltere temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, iki kez yenik duruma düştüğü maçta rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti ve "Devler Ligi"ndeki ilk galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde 5 puanı bulunan Fenerbahçe, 4. haftanın ardından 19. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta tamamlandı! İşte "Devler Ligi"nde haftanın sonuçları

PSG VE REAL MADRID'İN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ve Real Madrid, 4'te 4 yaparak 4. haftayı 12'şer puanla tamamladılar. En iyi averaja sahip olan PSG, 4. haftayı lider olarak tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta tamamlandı! İşte "Devler Ligi"nde haftanın sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Shakhtar Donetsk - Sporting: 0-1
• Galatasaray - Stuttgart: 2-0
• Barcelona - Aston Villa: 3-0
• Atletico Madrid - Bayern Münih: 0-2
• Manchester United - Roma: 3-2
• Feyenoord - Inter: 0-3
• Bodo/Glimt - Lille: 0-0
• Villarreal - Paris Saint-Germain: 0-6
• LASK - Slovan Bratislava: 4-0
• Fenerbahçe - Liverpool: 3-2
• AEK - Real Madrid: 2-3
• Borussia Dortmund - Real Betis: 2-1
• Leipzig - Manchester City: 2-3
• Lens - Como: 1-9
• Porto - Napoli: 4-1
• PSV - Club Brugge: 1-2
• Slavia Prag - Arsenal: 1-2
• Viking - Sabah: 4-1

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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Liverpool
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#stuttgart
#Spor
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