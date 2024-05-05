Konyaaltı Belediyespor şampiyon oldu!

05 May 2024 21:45 - Güncelleme : 05 May 2024 21:52

Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Sakaryaspor’un yeni hocası belli oldu!

Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Sakaryaspor’un yeni hocası belli oldu!

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı Konyaaltı Belediyespor kazandı. Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü Hatipoğlu hakemliğinde oynanan maçta Konyaaltı Belediyesi, ilk yarıyı da 13-11 önde kapatmayı başardı. Mücadeleyi 30-21 gibi net bir skorla kazanan Konyaaltı Belediyesi, bu sayede kupayı müzesine götüren ekip oldu.

THF BAŞKANI TAKDİM ETTİ

Karşılaşma ve sonrasında düzenlenen törende şampiyon olan Konyaaltı Belediyesi'ne kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan verdi. Kupa ikincisi Yalıkavak'a ise kupa ve madalyalarını THF Asbaşkanları Ediz Erkovan ve Serpil Çapar takdim etti.

Dörtlü Final'in en iyi oyuncusu seçilen Sevilay İmamoğlu Öcal'a da ödülünü HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan ile THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan verdi.

Hakemler: Mehtap Şimşek, Pınar Ünlü Hatipoğlu

A.P. Yalıkavak: Rombescu, Buket Seven 1, Yasemin Özgür 6, Perihan Topaloğlu Acar 4, Yeliz Özel 1, Zehra Oğuz, Sude Karademir, Barbosa 1, Fatma Akgün, Tuana Akman, Ece Sözmen 4, Chebbah, Kübra Sarıkaya, Ümmügülsüm Bedel 3, İlke Yıldız, Edanur Burhan 1

Konyaaltı Belediyespor: Sevilay İmamoğlu Öcal 2, Mben Bediang, Vieira, Gakidova 4, Ceylan Aydemir 5, Diğdem Hoşgör 9, Baranik 2, İkhneva 4, Edanur Çetin 2, Oleksandra, Gjorgjijevska 2