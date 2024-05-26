Konya'da tehlikeli gerginlik: Galatasaraylılara saldırı!

26 May 2024 18:18 - Güncelleme : 26 May 2024 18:29

Tüm zamanların en şifalı bitkisi: Türkiye'de üretiliyor dünyaya satılıyor

Tüm zamanların en şifalı bitkisi: Türkiye'de üretiliyor dünyaya satılıyor

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde gerginlik çıktı. Şehrin bazı noktalarında Galatasaraylı taraftarlara saldırı yapıldığı görüldü.

GALATASARAYLILARA SALDIRI!

Konyaspor taraftarı karşılaştığı Galatasaraylılara saldırmaya başladı. Stadyum önünde kısa sürede binlerce taraftar toplanmaya başladı. Maç öncesi Konyaspor taraftarı Galatasaraylıları hedef almaya başladı. Sosyal medyaya düşen bir videoda Galatasaraylı taraftarın aracına tekmeler saldırı yapıldığı görüldü. Bir taraftarın ise aracın camını kırdığı görülüyor.

Öte yandan VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel görev yapacak. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bugün oynayacakları son hafta karşılaşmalarına VAR olarak atanan yabancı hakemler, tecrübeleriyle dikkati çekiyor.

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde VAR odasında yer alan Hollandalı Boekel, Atalanta ile Bayer Leverkusen arasındaki UEFA Avrupa Ligi finalinde VAR olarak görev yaptı.