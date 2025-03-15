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 | Burak Ayaydın

Konyaspor-Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta heyecanı Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi ile devam ediyor. Avrupa hedefini devam ettirmek isteyen Beşiktaş, zorlu Konyaspor deplasmanında 3 puan arıyor. Maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

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Konyaspor-Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 19:57

Trendyol Süper Lig'de 44 puanı olan Beşiktaş, 28 puanlı Konyaspor'a konuk oluyor. İki takım da lige verilecek milli takım arası öncesinde hata yapmayıp 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor! 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

SÜPER LİG | Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11) - 5. Foto

48. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan 47 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken, 6 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf Konyaspor oldu. İki ekip 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR DEPLASMANINDA ÜSTÜN

Beşiktaş, Konya'da yeşil-beyazlı ekibe konuk olduğu 23 lig maçında 9 galibiyet elde etti. Bu maçların 10'u beraberlikle tamamlanırken, ev sahibi Konyaspor ise 4 müsabakadan galip ayrıldı. Konya'da yeşil-beyazlı ev sahibinin filelerini 35 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde gördüğü 27 gole engel olamadı.

SÜPER LİG | Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11) - 8. Foto

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ 4 İSİM KART SINIRINDA

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, Konyaspor maçında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

SÜPER LİG | Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11) - 4. Foto

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Aleksic, Tunahan, Melih Bostan.

Beşiktaş: Mert; Tayyip, Paulista, Uduokhai, Masuaku; Chamberlain, Gedson; Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Immobile.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA YAKIN ZAMANDA KİMLE YOLLAR AYRILACAK?
Siyah beyazlı yönetim, Ciro Immobile başta olmak üzere birkaç futbolcuya veda etmeye hazırlanıyor.
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