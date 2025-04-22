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 | Burak Ayaydın

Konyaspor-Galatasaray maçında hakem krizi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı sebebiyle düdük bıraktı.

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Konyaspor-Galatasaray maçında hakem krizi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 20:58

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kritik bir gelişme yaşandı. Konyaspor ile Galatasaray'ın arasındaki zorlu maçı yönetecek olan Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı sebebiyle orta hakemlikten çekildi.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINI ALİ YILMAZ YÖNETECEK

Abdullah Buğra Taşkınsoy; taşikardi sebebiyle orta hakemlikten çekilirken, mücadelenin dördüncü hakemi olan Ali Yılmaz ise düdüğü devraldı. Taşkınsoy, an itibarıyla iyi olduğunu söyledi ve Ali Yılmaz'ın yerine dördüncü hakem olarak devam etmeye karar verdi.

Konyaspor-Galatasaray maçında hakem krizi!

DOKTORLAR DEVAM ETMESİNİ İSTEMEDİ

Abdullah Buğra Taşkınsoy geçirdiği fenalığın ardından orta hakemlik yapabileceğini söyledi ama sağlık ekibi durumu iyi bulmadığı için sürece izin vermedi.

DÖRDÜNCÜ HAKEMLİĞİ DE BIRAKTI

Mücadeleye dördüncü hakem olarak başlayan Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı sebebiyle maça devam edemedi ve sahadan ayrıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

KONYA'DAKİ YARI FİNAL SÜRECİ NEDİR?
Kupada tek maç sistemi olacak ve bugün iki takımdan biri final aşamasına yükselecek.
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