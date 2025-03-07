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 | Eyüp Ensar Yeşil

Konyaspor Hummel ile sponsorluk anlaşması imzaladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor ile Hummel arasında forma ve ürün sponsorluğu anlaşması imzalandı.

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Konyaspor Hummel ile sponsorluk anlaşması imzaladı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 20:07

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde KonyaStore'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ferdi Kabakcı, CRS Spor ve Mets Spor Kurucusu Fazlıhan Carus ile Hummel Türkiye ve Güney Bölge Ticaret Direktörü Emre Akaslan hazır bulundu.

İmza töreni sonrası konuşan Kabakcı, Hummel ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan bir anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Anlaşmanın, Konyaspor camiasına hayırlı olmasını dileyen Kabakcı, "Hummel firması daha önceki sezonlarda takımımızın forma ve ürün sponsoruydu. Şimdi yeniden birlikte bir yola çıktık ve inşallah daha güzel projeleri hayata geçireceğimize inanıyoruz. Hummel yetkilileri, forma tasarımları noktasında hemen çalışmalara başladı. Formalarımızı bu sezonun bitimiyle taraftarımıza tanıtmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Fazlıhan Carus ise her iki taraf için de başarılarla dolu bir süreç olmasını temenni etti.

Hummel Türkiye ve Güney Bölge Ticaret Direktörü Emre Akaslan da "Faaliyetlerini 100 yılı aşkın süredir başarıyla sürdüren, dünyanın önde gelen spor giyim markası Hummel, yeni dönem vizyonu doğrultusunda takım sporları yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Hem marka olarak Hummel'ın hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yaptığımız Samsunspor ve Sivasspor anlaşmalarının ardından Süper Lig'in bir diğer futbol kültürüne sahip köklü kulübü Konyaspor'u da Hummel kalitesiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#mats hummels
#konyaspor
#sponsorluk
#Süperlig
#Maç Kadrosu
#Spor
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