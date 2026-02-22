Menü Kapat
Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ: Galatasaray değil Real Madrid olsa...

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyet alan Konyaspor'da kaptan Adil Demirbağ maç sonu açıklamalarda bulundu. Maçtan önce gol atacağını hissettiğini ve kafasına taç takma sevinci yapacağını söylediğini belirten Adil Demirbağ, "Galatasaray değil Real Madrid de olsa aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık" dedi.

22.02.2026
saat ikonu 01:29
22.02.2026
saat ikonu 01:44

23. hafta maçında , konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibin kaptanı , maç sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ: Galatasaray değil Real Madrid olsa...

"RAMAZAN AYI BİZE UĞURLU GELİYOR"

"Çok mutluyuz. Taraftarlarımızı hüsranla mutlu etmeden gönderiyorduk. İnşallah bu bizim için başlangıç olur. Genelde ramazan ayı bize uğurlu geliyor. İnşallah bundan sonra da taraftarlarımızı iç sahada ve dış sahada mutlu edeceğiz. Konyaspor'u da hak ettiği en üst seviyeye getireceğimize inanıyorum."

Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ: Galatasaray değil Real Madrid olsa...

GOL SEVİNCİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Takımının ilk golünü atan tecrübeli savunmacı, golün ardından taç takma sevinci yapmasıyla ilgili olarak ise "Bugün maç yemeğinde arkadaşlarıma bugün gol atacağımı söyledim. Kazanacağımızı da hissettim. Sonrasında kazanalım da kim atarsa atsın dedim. Gol atarsam da kafama taç koyacağım demiştim onu da yaptım." diye konuştu.

Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ: Galatasaray değil Real Madrid olsa...

"GALATASARAY DEĞİL REAL MADRİD OLSA..."

Hafta içi yaptıkları değerlendirmelerde bu hafta çıkışa geçmeleri gerektiğini konuştuklarını anlatan Demirbağ, "Bir yerden başlamamız gerektiğini söylemiştik. Burada değil Real Madrid de olsa aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık. Burada takımlar değil bizim verdiğimiz reaksiyon önemliydi. Bunu da takım arkadaşlarımla birlikte yaptığımız için mutluyum" dedi.

