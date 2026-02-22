Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ: Galatasaray değil Real Madrid olsa...

Trendyol Süper Lig 23. hafta maçında Konyaspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibin kaptanı Adil Demirbağ, maç sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"RAMAZAN AYI BİZE UĞURLU GELİYOR"

"Çok mutluyuz. Taraftarlarımızı hüsranla mutlu etmeden gönderiyorduk. İnşallah bu bizim için başlangıç olur. Genelde ramazan ayı bize uğurlu geliyor. İnşallah bundan sonra da taraftarlarımızı iç sahada ve dış sahada mutlu edeceğiz. Konyaspor'u da hak ettiği en üst seviyeye getireceğimize inanıyorum."

GOL SEVİNCİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Takımının ilk golünü atan tecrübeli savunmacı, golün ardından taç takma sevinci yapmasıyla ilgili olarak ise "Bugün maç yemeğinde arkadaşlarıma bugün gol atacağımı söyledim. Kazanacağımızı da hissettim. Sonrasında kazanalım da kim atarsa atsın dedim. Gol atarsam da kafama taç koyacağım demiştim onu da yaptım." diye konuştu.

"GALATASARAY DEĞİL REAL MADRİD OLSA..."

Hafta içi yaptıkları değerlendirmelerde bu hafta çıkışa geçmeleri gerektiğini konuştuklarını anlatan Demirbağ, "Bir yerden başlamamız gerektiğini söylemiştik. Burada Galatasaray değil Real Madrid de olsa aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık. Burada takımlar değil bizim verdiğimiz reaksiyon önemliydi. Bunu da takım arkadaşlarımla birlikte yaptığımız için mutluyum" dedi.