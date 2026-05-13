Konyaspor Trabzonspor Ziraat Türkiye kupası finali ne zaman?

Türkiye Kupası final karşılaşmasının biletleri için geri sayım başladı. Türkiye Kupası Yarı Finali’nde deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor, finalde TÜMOSAN Konyaspor’un rakibi haline geldi. 2026 ZTK finalinde kupayı müzesine götürmek için Antalya’da karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesini statta takip etmek isteyen taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası final biletleri ne zaman satışa sunulacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası final maçı hangi tarihte oynanacak? Konyaspor-Trabzonspor kupa mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

Konyaspor Trabzonspor Ziraat Türkiye kupası finali ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman sorusu, yarı final müsabakasının ardından futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Eryaman Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Gençlerbirliği’ni yenerek finale yükselmeyi başardı. Bu sonucun ardından Trabzonspor finale adını yazdırırken, Konyaspor’un rakibi oldu. Final mücadelesi Antalya’da oynanacak.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni yenerek finale yükselmesiyle Ziraat Türkiye Kupası finalinin Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacağı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası final maçı 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.
Final biletlerinin satış tarihleri ve ücretleri henüz açıklanmadı.
Biletlerin yaklaşık 15 Mayıs 2026 civarında Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunulması öngörülüyor.
ZTK KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası finalinde oynanacak Konyaspor-Trabzonspor karşılaşması, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te başlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleştirilecek final maçının ATV ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası final biletleri ise henüz resmi şekilde satışa sunulmadı. Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından bilet satış tarihleri ile ücretlerin açıklanması bekleniyor.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKAR?

Kupa finali biletleri çoğunlukla karşılaşmadan yaklaşık bir hafta önce satışa çıkarılıyor. Bu doğrultuda biletlerin 15 Mayıs 2026 civarında erişime açılması öngörülüyor. Biletler, resmi olarak Passo internet sitesi ile Passo Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunulacak. Bilet ücretleri ve net satış saatleri TFF tarafından duyurulduğunda, Passo sistemi üzerinden kendi takımınıza ayrılan tribünden satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

