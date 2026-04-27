Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Konyaspor'da İlhan Palut, Trabzonspor galibiyetiyle ilgili konuştu

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, "İstediklerimizin hemen hemen hepsinin gerçekleştiği bir ilk yarı oynadık" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 23:58

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçlarından birinde TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor, Konya'da kozlarını paylaştı. Konyaspor, karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti. Trabzonspor ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlhan Palut, son periyotta aldıkları puanlarla güvenli bir yerde olduklarını anlattı.

Yukarı doğru giden bir momentum yakaladıklarını aktaran Palut, "Momentum futbolda çok kolay yakalanan bir şey değil. Bunu yakalamışken de bırakmayalım, devam edelim, sonuna kadar götürelim. Çok önemli maçlardan önce form durumumuzu düşürmeden, disiplinle maçlarımıza çıkalım. Maça bizim açımızdan bakış açısı buydu." şeklinde konuştu.

İlhan Palut, Trabzonspor'un Fatih Tekke ile çok iyi bir sezon geçirdiğini belirtti.

Ofansif anlamda çok çeşitli silahları olan bir rakiple oynadıklarını vurgulayan İlhan Palut, şunları kaydetti:

"İstediklerimizin hemen hemen hepsinin gerçekleştiği bir ilk yarı oynadık. Bireysel hatadan ve bizim kaptırdığımız toptan sonra olan bir pozisyonu saymazsak iyi savunma yaptık. İkinci yarı Trabzonspor oyunu daha çok forse etti, daha çok hücumcuyla yüklenerek başladı, bunu bekliyorduk. Çok fazla orta yaptılar ki ikinci yarı oyuna giren ve oyunun son bölümde her kenar ortanın, her duran topun çok büyük tehlike olabileceği bir takım karşısındaydık. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten yoğun bir fikstür. Trabzonspor adına da öyle. Sakatlıkları olan oyuncular var. Başta Muleka gibi. Bileği hiç iyi değil ama fedakarlıkla, iğneyle oynuyor ve bunun gibi kas sakatlıkları, zorlanmaları olan oyuncularım var. Gerçekten ortaya büyük karakter koyuyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum"

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.