Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçlarından birinde TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor, Konya'da kozlarını paylaştı. Konyaspor, karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti. Trabzonspor ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

HABERİN ÖZETİ Konyaspor'da İlhan Palut, Trabzonspor galibiyetiyle ilgili konuştu Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın son periyotta yakaladığı ivme ve disiplinle ligde güvenli bir yerde olduklarını belirtti. Palut, Trabzonspor'un ofansif anlamda çeşitli silahları olan bir rakip olduğunu ancak ilk yarıda istediklerinin büyük ölçüde gerçekleştiğini söyledi. İkinci yarıda Trabzonspor'un oyunu daha çok zorladığını ve daha fazla hücumcuyla yüklendiğini belirten Palut, oyuncularının yoğun fikstüre ve sakatlıklara rağmen ortaya koyduğu karakteri kutladı. Konyaspor, bu galibiyetle ligde 40 puana ulaşırken, Trabzonspor ligdeki 4. yenilgisini alarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlhan Palut, son periyotta aldıkları puanlarla güvenli bir yerde olduklarını anlattı.

Yukarı doğru giden bir momentum yakaladıklarını aktaran Palut, "Momentum futbolda çok kolay yakalanan bir şey değil. Bunu yakalamışken de bırakmayalım, devam edelim, sonuna kadar götürelim. Çok önemli maçlardan önce form durumumuzu düşürmeden, disiplinle maçlarımıza çıkalım. Maça bizim açımızdan bakış açısı buydu." şeklinde konuştu.

İlhan Palut, Trabzonspor'un Fatih Tekke ile çok iyi bir sezon geçirdiğini belirtti.

Ofansif anlamda çok çeşitli silahları olan bir rakiple oynadıklarını vurgulayan İlhan Palut, şunları kaydetti:

"İstediklerimizin hemen hemen hepsinin gerçekleştiği bir ilk yarı oynadık. Bireysel hatadan ve bizim kaptırdığımız toptan sonra olan bir pozisyonu saymazsak iyi savunma yaptık. İkinci yarı Trabzonspor oyunu daha çok forse etti, daha çok hücumcuyla yüklenerek başladı, bunu bekliyorduk. Çok fazla orta yaptılar ki ikinci yarı oyuna giren ve oyunun son bölümde her kenar ortanın, her duran topun çok büyük tehlike olabileceği bir takım karşısındaydık. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten yoğun bir fikstür. Trabzonspor adına da öyle. Sakatlıkları olan oyuncular var. Başta Muleka gibi. Bileği hiç iyi değil ama fedakarlıkla, iğneyle oynuyor ve bunun gibi kas sakatlıkları, zorlanmaları olan oyuncularım var. Gerçekten ortaya büyük karakter koyuyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum"