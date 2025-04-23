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 | Burak Ayaydın

Konyaspor'da Recep Uçar'dan gerçekçilik göndermesi: "Sınırları zorlamalıydık"

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Galatasaray maçının ardından açıklamalar geldi. Mücadeleyi değerlendiren Uçar, risklerin karşılıksız kaldığını ifade etti.

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Konyaspor'da Recep Uçar'dan gerçekçilik göndermesi:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 00:19

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 5-1 mağlup olan Konyaspor için Recep Uçar tarafından önemli analizler yapıldı. Hayallerinden bahseden genç hoca, etkisiz kalmalarından dem vurdu.

RECEP UÇAR'DAN KONYASPOR-GALATASARAY KARŞILAŞMASININ ANALİZİ

"Çok hayal kurmuştuk. Kupayı çok istiyorduk. İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren, ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Bu akşam itibarıyla maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi. Alışık olmadığımız farklı bir yenilgi aldık. Kupada bu ana kadar etkili performans sergileyerek son 14 takım arasına kalıp, yarı finale kalmıştık. En zor gruptan elemeleri geçip, lider çıkıp toplam 1 gol yiyip, 18 gol atarak gelmiştik. Ama bugün itibarıyla maalesef istediklerimizi yapamadık. Maçtan önce sınırlarımızı zorlamamız gereken bir maç demiştim. Rakibin de gücünü bilerek. Ama bugün itibarıyla bırakın sınırlarımızı zorlamayı, kendi normal standart performansımızın da altında kaldığımız bir maç oynadık. İlk kez bu kadar etkisiz bir performans gösterdik. Gerçekçi olmak gerekirse takım olarak kötüydük. Ama çocuklar bu noktaya getirene kadar gerçekten çok ciddi efor sarf ettiler. Bu ana kadar bizleri hep sevindiren sonuçlar aldılar. Özellikle kupada. Ligin de son bölümünde 7 maçta 5 galibiyeti alan oyuncular, kesinlikle onlara haksızlık edemem. İçeride onlara söylediğim gibi ben sonuç ne olursa olsun, onların bugüne kadar ortaya koyduğu efor mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Sorumlu benim. Riskler aldık ama karşılığı olmadı."

Konyaspor'da Recep Uçar'dan gerçekçilik göndermesi: "Sınırları zorlamalıydık"

Sıkça Sorulan Sorular

KONYASPOR LİGDE NE DURUMDA?
Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor, son haftalarda çıkışa geçmişti.
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ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
#ziraat türkiye kupası
#Recep Uçar
#Recep Uçar
#konyaspor-galatasaray
#Spor
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