Konyaspor'dan 'Halil Umut Meler' tepkisi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 22:48 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 23:43
Konyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maçtan sonra karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren bir paylaşım yaptı. Yeşil-beyazlı kulüp yaptığı paylaşımda "Yine birilerine Umut oldu!" notunu yazdı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor deplasmanda Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Yeşil beyazlı kulüp, resmi X hesabından Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.
Maçtaki anlardan video oluşturan Konyaspor, "Yine birilerine Umut oldu!" notunu yazdı.
Kaynak: tgrthaber.com