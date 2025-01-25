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Konyaspor'dan 'Halil Umut Meler' tepkisi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 22:48 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 23:43
Konyaspor&#039;dan &#039;Halil Umut Meler&#039; tepkisi!

Konyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maçtan sonra karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren bir paylaşım yaptı. Yeşil-beyazlı kulüp yaptığı paylaşımda "Yine birilerine Umut oldu!" notunu yazdı.

TrendyolSüper Lig​'in 21. haftasında Konyaspor​ deplasmanda Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Yeşil beyazlı kulüp, resmi X hesabından Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

Maçtaki anlardan video oluşturan Konyaspor, "Yine birilerine Umut oldu!" notunu yazdı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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