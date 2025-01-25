Konyaspor'dan 'Halil Umut Meler' tepkisi!

25 Ocak 2025 22:48 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 23:43

Konyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maçtan sonra karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren bir paylaşım yaptı. Yeşil-beyazlı kulüp yaptığı paylaşımda "Yine birilerine Umut oldu!" notunu yazdı.