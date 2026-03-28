Kosova'nın aday kadrosunda Süper Lig'den 3 isim yer alıyor

2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde A Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Kosova'nın Teknik Direktör Franco Foda tarafından belirlenen aday kadrosunda Süper Lig'de forma giyen 3 oyuncu yer alıyor. Corendon Alanyaspor'dan Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti ile Beşiktaş'tan Milot Rashica da Kosova'nın 23 kişilik aday kadrosunda bulunuyor.

Kosova'nın aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Kaleci: Arijanet Muric (Sassuolo), Visar Bekaj (Tirana), Amir Saipi (Lugano) Defans: Florent Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Ilir Krasniqi (Polissya Zhytomyr), Lumbardh Dellova (CSKA-Sofia), Kreshnik Hajrizi (Sion), Mrgim Vojvoda (Como 1907), Dion Gallapeni (Wisla Plock), Albian Hajdari (Hoffenheim) Orta Saha: Elvis Rexhbeçaj (Augsburg), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Edon Zhegrova (Juventus), Valon Berisha (Zürich), Veldin Hoxha (Rubin Kazan), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr) Forvet: Milot Rashica (Beşiktaş), Albion Rrahmani (Sparta Prag), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Ermal Krasniqi (Legia Varşova), Vedat Muriqi (Mallorca), Baton Zabergja (Metalist 1925 Kharkiv)