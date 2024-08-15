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COVİD-19'a yakalanan sporcular sebebiyle Cumhurbaşkanı'nın daveti ertelendi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 09:59 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:01
COVİD-19&#039;a yakalanan sporcular sebebiyle Cumhurbaşkanı&#039;nın daveti ertelendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 80 sporcu ile mücadele eden Kazakistan, 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Olimpiyatlarda mücadele eden sporcular, başarıları ve aldıkları madalyaları için tebrik etmek adına Cumhurbaşkanlığına davet edildi. 80 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek tebrik programı COVİD-19 sebebiyle ertelendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi. Olimpiyatlara kıyasıya mücadeleler damga vururken; Türkiye olarak en fazla konuşulan ülkelerden birisi olduk. Özellikle Yusuf Dikeç'in meşhur atış pozu dünya genelinde milyonlarca kez paylaşıldı. Ancak Türkiye, Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanmaya hak kazanamadı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 80 sporcu ile mücadele eden Kazakistan ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

KOVİD19'a yakalanan sporcular sebebiyle Cumhurbaşkanı'nın daveti ertelendi - 2. Resim

SPORCULAR COVİD-19 VİRÜSÜNE YAKALANDI!

Olimpiyatların bitişiyle birlikte ülkesine dönen Kazak sporcular, Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev tarafından Cumhurbaşkanlığına davet edildi.

KOVİD19'a yakalanan sporcular sebebiyle Cumhurbaşkanı'nın daveti ertelendi - 3. Resim

Hastalığından dolayı davete katılamayacaklarını belirten sporcular oldu. Daha sonra tüm sporcular teste tabii tutuldu.

KOVİD19'a yakalanan sporcular sebebiyle Cumhurbaşkanı'nın daveti ertelendi - 4. Resim

Testin sonuçlarına göre birçok sporcuda COVİD-19 virüsü tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev'in, Paris Olimpiyatları'nın galibi ve madalya sahipleriyle buluşma etkinliği, çıkan sonuçlardan dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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