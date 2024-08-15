COVİD-19'a yakalanan sporcular sebebiyle Cumhurbaşkanı'nın daveti ertelendi

15 Ağustos 2024 09:59 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:01

Yusuf Güney'in 2 ay önceki sözleri gündem oldu! Maymun Çiçeği yayılınca sosyal medya bu videoyu konuştu

Yusuf Güney'in 2 ay önceki sözleri gündem oldu! Maymun Çiçeği yayılınca sosyal medya bu videoyu konuştu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi. Olimpiyatlara kıyasıya mücadeleler damga vururken; Türkiye olarak en fazla konuşulan ülkelerden birisi olduk. Özellikle Yusuf Dikeç'in meşhur atış pozu dünya genelinde milyonlarca kez paylaşıldı. Ancak Türkiye, Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanmaya hak kazanamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 80 sporcu ile mücadele eden Kazakistan ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

SPORCULAR COVİD-19 VİRÜSÜNE YAKALANDI!

Olimpiyatların bitişiyle birlikte ülkesine dönen Kazak sporcular, Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev tarafından Cumhurbaşkanlığına davet edildi.

Hastalığından dolayı davete katılamayacaklarını belirten sporcular oldu. Daha sonra tüm sporcular teste tabii tutuldu.

Testin sonuçlarına göre birçok sporcuda COVİD-19 virüsü tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev'in, Paris Olimpiyatları'nın galibi ve madalya sahipleriyle buluşma etkinliği, çıkan sonuçlardan dolayı ileri bir tarihe ertelendi.