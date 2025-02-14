Krzysztof Piatek için servet! Başakşehir'e piyango vurdu

Başakşehir'in Süper Lig'e damga vuran futbolcusu Krzysztof Piatek için MLS ekiplerinin ilgisi devam ediyor! Halihazırda Süper Lig'in gol kralı olan ve Fenerbahçe ile Galatasaray gibi takımlarla da anılan Krzysztof Piatek, an itibarıyla Amerika ekiplerinin yeniden radarında.

KRZYSZTOF PIATEK İÇİN BAŞAKŞEHİR'E 13 MİLYON EURO

Attığı gollerle Süper Lig'de fırtınalar estiren Krzysztof Piatek için MLS ekipleri yeni bir teklif hazırlığında! Devre arasında 10 milyon Euro ile Başakşehir'in kapısını çalan ve reddedilen kulüpler, yaz döneminde ise 13 milyon Euro civarına transferi bitirmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Polonyalı golcü de ayrılığa sıcak bakarken, daha iyi bir kontrat ihtimalini de gözetiyor.

BEDELSİZ GELMİŞTİ

2023 yazında Alman temsilcisi Hertha Berlin'den Başakşehir'e bedelsiz transfer olan hücumcu, bu yıl gösterdiği performansla birlikte İstanbul ekibi için büyük bir yatırıma dönüşmüş durumda. Halihazırda bu sezon 35 maça çıkan Piatek, 28 gol ve 5 asistlik harika bir performans sergiledi.